У четвер, 1 серпня, в селі Трихати Миколаївської області рибалки виявили в річці Південний Буг тіло жінки з прив'язаним до нього каменем.
Про це пише видання "Новости-N" зі слів місцевих жителів. Відзначається, що на вигляд їй було близько 45-50 років.
На поясі у загиблої мотузкою був прив'язаний камінь, який не дозволяв тілу спливти наверх. За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Особа і причини смерті жінки невідомі.
У Бузі знайшли труп жінки з каменем на поясі
"Новини-N"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на пляжі селища Миколаївка в анексованому Криму виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті: до його ніг була прив'язана гиря.
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