"Будь-якої миті": у Кабміні оцінили загрозу російських провокацій

Військові провокації з боку Російської Федерації можуть трапитися будь-якої миті за винятком кількох наступних днів, адже глава РФ Володимир Путін вирушає на зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це у ефірі ObozTV розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. За його словами, в такі дні зазвичай спостерігається затишшя. В інших випадках достатньо всього лише щоб "Путін прокинувся не з тієї ноги".

"Але ми знаємо кількість бронетехніки, кількість автомобілів, кількість людей у так званих першому і другому армійському корпусах. Знаємо, що вони готуються, що проводяться навчання, доукомплектування тощо. Тому будь-якої миті може початися. Це наша реальність. Ми кожен день останні чотири роки живемо в цьому стані", - заявив Гримчак.

Варіант збройних провокацій з боку Азовського моря також цілком можливий, вважає заступник міністра. Він звернув увагу на те, що півтора місяці тому на узбережжі Азовського моря проводились українські військові навчання: було задіяно бронетехніку, морську піхоту, артилерію.

"Відпрацьовували саме відбиття агресії з моря на територію України. Тобто я думаю, що всі, кому треба, готові і знають, яким чином захищатися", - запевнив Гримчак.

Однак, на думку заступника міністра, найголовнішим російським сценарієм в Україні сьогодні є спроба зміни влади на виборах - як президентських, так і парламентських. Нової ж хвилі "зелених чоловічків" боятися не варто, заявив він.

"Зелені чоловічки закінчилися у 2014 році. Ми вже давно інша країна, не та, яка була у 2014 році. І вибачте, я не думаю, що сьогодні наші військові матимуть якісь сумніви: стріляти чи не стріляти в зелених чоловічків. Тому це малоймовірно", - вважає урядовець.

"Чи можлива спроба якимось ще чином дестабілізувати ситуацію? Так вони це роблять щодня, щомісяця, тим або іншим способом. Тому на сьогодні... ви знаєте, є така стара істина: "Зберігайте спокій і чистіть автомат", - порадив Гримчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін несподівано втратив підтримку російських громадян. Згідно з останніми соцопитуваннями, його рейтинг просів з 80% до 67%.

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