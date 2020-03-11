У Боснії і Герцеговині вперше виправдали терориста "ЛНР"

У Боснії і Герцеговині вперше виправдали сербського найманця Гаврила Стевіча, який у 2014 році воював проти українців на Донбасі у лавах терористів "ЛНР".

Як повідомляє Nezavisne, Стевіча звинувачували в тому, що він, будучи громадянином Боснії і Герцеговини, 8 липня 2014 року залишив країну і через белградський аеропорт прибув до Москви, а потім через Ростов – в Луганськ.

Там найманець вступив в загін четників "Йован Шевич", отримав форму і зброю і воював проти ЗСУ до середини вересня 2014 року. За місяць своєї "служби" він отримував 500 євро. Однак Стевіч, намагаючись себе виправдати, заявив, що нібито приїхав в "ЛНР" в якості журналіста і письменника.

Гаврило Стевіч на фото зліва ruserbia.com

Гаврило Стевіч та інші сербські найманці на Донбасі Nezavisne

Суддя гучної справи проявив заангажовану позицію і став на бік Стевіча. Він заявив, що фотографія підсудного з автоматом в руках не є достатнім доказом його участі в терористичному угрупованні на території чужої держави.

"Його перебування в цьому районі (на Донбасі. – Ред.) і одна фотографія не можуть розглядатися як свідчення того, що він приєднався до воєнізованого формування. На підставі цієї фотографії можна зробити висновок, що вона – швидше хвалькуватість, ніж реальна ситуація", – зробив висновок головуючий суддя Бранко Періч.

Гаврило Стевіч (праворуч) в суді Nezavisne

Нагадаємо, Стевіч – перший громадянин Боснії і Герцеговини, звинувачений у війні в Україні. Всього у війні на Донбасі на стороні російських окупантів воювали шість представників цієї країни.

Потрапити в Україну Стевічу допоміг Братислав Живкович, який очолював "Рівногорський рух". Його заарештували у вересні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у серпні 2019 року прокуратура АР Крим заочно оголосила про підозру сербському найманцю "ДНР", снайперу Деяну Беричу ("Декі") в участі в незаконному збройному формуванні "Самооборона Севастополя" і захопленні об'єктів української інфраструктури.

При цьому ексватажок терористичної "ДНР" Ігор Безлер ("Бес") заявив, що скандально відомий Берич, який називає себе снайпером, насправді жодного дня не воював на Донбасі й просто піариться.

Нагадаємо, в березні 2019 року Берича помітили на брифінгу у речниці МЗС Росії Марії Захарової. Там він представився журналістом видання PolitRussia.

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