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11 березня • оновлено в 11:06
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/ Розслідування

У Боснії і Герцеговині вперше виправдали терориста "ЛНР"

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У Боснії і Герцеговині вперше виправдали сербського найманця Гаврила Стевіча, який у 2014 році воював проти українців на Донбасі у лавах терористів "ЛНР".

Як повідомляє Nezavisne, Стевіча звинувачували в тому, що він, будучи громадянином Боснії і Герцеговини, 8 липня 2014 року залишив країну і через белградський аеропорт прибув до Москви, а потім через Ростов – в Луганськ.

Там найманець вступив в загін четників "Йован Шевич", отримав форму і зброю і воював проти ЗСУ до середини вересня 2014 року. За місяць своєї "служби" він отримував 500 євро. Однак Стевіч, намагаючись себе виправдати, заявив, що нібито приїхав в "ЛНР" в якості журналіста і письменника.

Гаврило Стевіч на фото зліва

Гаврило Стевіч на фото зліва

ruserbia.com

Гаврило Стевіч та інші сербські найманці на Донбасі

Гаврило Стевіч та інші сербські найманці на Донбасі

Nezavisne

Суддя гучної справи проявив заангажовану позицію і став на бік Стевіча. Він заявив, що фотографія підсудного з автоматом в руках не є достатнім доказом його участі в терористичному угрупованні на території чужої держави.

"Його перебування в цьому районі (на Донбасі. – Ред.) і одна фотографія не можуть розглядатися як свідчення того, що він приєднався до воєнізованого формування. На підставі цієї фотографії можна зробити висновок, що вона – швидше хвалькуватість, ніж реальна ситуація", – зробив висновок головуючий суддя Бранко Періч.

Гаврило Стевіч (праворуч) в суді

Гаврило Стевіч (праворуч) в суді

Nezavisne

Нагадаємо, Стевіч – перший громадянин Боснії і Герцеговини, звинувачений у війні в Україні. Всього у війні на Донбасі на стороні російських окупантів воювали шість представників цієї країни.

Потрапити в Україну Стевічу допоміг Братислав Живкович, який очолював "Рівногорський рух". Його заарештували у вересні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Боснія і Герцеговина
Тег
Новини ЛНР
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Счас налепят еще фоток и апелляцию подадут. В чем в чем, а насчет фейковых фото/видео украм равных нет)
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Укроине опять провели по губам, молодцы братья славяне
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