"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

У Білій Церкві під Києвом ветерани АТО та представники Нацкорпусу самостійно демонтували стоянку, де повинен був відкритися меморіал Небесної Сотні й загиблим на Донбасі воїнам.

Інцидент стався на вулиці Героїв Небесної Сотні в п'ятницю, 11 жовтня, повідомляється в сюжеті місцевого телеканалу "Крокус" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Відео почали активно обговорювати користувачі мережі, частина яких засудила вчинок ветеранів. Деякі коментатори назвали те, що відбувалося, рейдерством і заявили, що автостоянка в цій частині міста потрібна.

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"Кого ми б...ь захищали і захищаємо?" – обурився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Ті, хто обзиває і вішає ярлики на воїнів, навіть у військкомат не дійшли, а у жінок чоловіки під спідницями просиділи п'ять років. Треба було, щоб фронт тут був... Ось тоді б я подивився", – написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні вандали влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО в Новоград-Волинському на Житомирщині. Злочинці знищили 15 пам'ятників. Поліції вдалося вийти на слід одного з підозрюваних.

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