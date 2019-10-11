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11 жовтня • оновлено в 23:41
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"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

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У Білій Церкві під Києвом ветерани АТО та представники Нацкорпусу самостійно демонтували стоянку, де повинен був відкритися меморіал Небесної Сотні й загиблим на Донбасі воїнам.

Інцидент стався на вулиці Героїв Небесної Сотні в п'ятницю, 11 жовтня, повідомляється в сюжеті місцевого телеканалу "Крокус" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Відео почали активно обговорювати користувачі мережі, частина яких засудила вчинок ветеранів. Деякі коментатори назвали те, що відбувалося, рейдерством і заявили, що автостоянка в цій частині міста потрібна.

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"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

Скрін відео

"Кого ми б...ь захищали і захищаємо?" – обурився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Ті, хто обзиває і вішає ярлики на воїнів, навіть у військкомат не дійшли, а у жінок чоловіки під спідницями просиділи п'ять років. Треба було, щоб фронт тут був... Ось тоді б я подивився", – написав він.

"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

Скрін коментарів

"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

Скрін коментарів

"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

Скрін коментарів

"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

Скрін коментарів

"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

Скрін коментарів

"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

Скрін коментарів

"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

Скрін коментарів

"Треба, щоб фронт був тут!" У Білій Церкві розгорівся скандал через воїнів АТО

Скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні вандали влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО в Новоград-Волинському на Житомирщині. Злочинці знищили 15 пам'ятників. Поліції вдалося вийти на слід одного з підозрюваних.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі Збройні сили України Національний корпус видео
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
причина в том,что война началась с майдана,онжедетства ..нарния х.ярния там разная,захваты обладминистраций,ружпарков мусарских и прочего евробардака,тоесть сначала сами замутили войну,а потом давай защищать..кого?лугандонци шо Киев бомбили или Львов?
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Serov Oleg
Serov Oleg
обезьяны...
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
поцреоты-сектанты.
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