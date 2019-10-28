У Бердянську на кладовищі повісився молодий боєць ЗСУ: що відомо

У Бердянську (Запорізька область) на кладовищі повісився 21-річний військовослужбовець.

Як передає "Бердянськ 24", трагедія сталася в суботу, 26 жовтня, але офіційно інформацію підтвердили 28-го в пресцентрі обласного управління Національної поліції.

За даними ЗМІ, загиблий львів'янин перейшов на контракт в травні цього року. Він ніс службу в третьому патрульному батальйоні, що дислокується в Бердянську. 25 жовтня він не заступив на службу, а на наступний день його знайшли повішеним.

У поведінці військовослужбовця нічого підозрілого не помічали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Ілюстрація фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Печерському районі Києва виявили повішений труп молодого хлопця. Труп хлопця знаходився на обриві. На шиї була петля, кінець від якої був прив'язаний до дерева.

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