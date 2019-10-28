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28 жовтня • оновлено в 19:54
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/ Розслідування

У Бердянську на кладовищі повісився молодий боєць ЗСУ: що відомо

3.1т Читати матеріал російською

У Бердянську (Запорізька область) на кладовищі повісився 21-річний військовослужбовець.

Як передає "Бердянськ 24", трагедія сталася в суботу, 26 жовтня, але офіційно інформацію підтвердили 28-го в пресцентрі обласного управління Національної поліції.

За даними ЗМІ, загиблий львів'янин перейшов на контракт в травні цього року. Він ніс службу в третьому патрульному батальйоні, що дислокується в Бердянську. 25 жовтня він не заступив на службу, а на наступний день його знайшли повішеним.

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У поведінці військовослужбовця нічого підозрілого не помічали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Ілюстрація

Ілюстрація

фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Печерському районі Києва виявили повішений труп молодого хлопця. Труп хлопця знаходився на обриві. На шиї була петля, кінець від якої був прив'язаний до дерева.

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Місце
Україна Бердянськ
Тег
Збройні сили України
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Рязанцев Валентин
Рязанцев Валентин
Москалі від'єбітся від України
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Рязанцев Валентин, а то що, також повiсишся?
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Везёт же киборгам! Убил, выпил, в петлю!!
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Mega Death
Mega Death
Очередной киборг не выдержал))
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Mega Death, киборг- значит "гробик"(если прочитать наоборот). Говорящее прозвище.
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