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15 листопада • оновлено в 16:08
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Тимур Григоренко
Тимур Григоренко

У Балаклії прогриміли вибухи: перші подробиці

22.2т
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У п'ятницю, 15 листопада, в Балаклії знову прогриміли десятки вибухів на військових складах.

Як повідомляє джерело OBOZREVATEL в ДСНС, о 14:30 відбулося близько 25 вибухів на 65-му ракетно-артилерійському арсеналі. Рятувальники стверджують, що на даний момент небезпеки немає. У ліквідації наслідків вибухів задіяний пожежний танк, працюють військові сапери.

При цьому видання "057" пише, що НП сталася під час вивезення снарядів. Один з них вибухнув. Попередньо – один з саперів був поранений.

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"Нас викликали на суху траву. Там же на території є містечко, яке відноситься до Балаклії. Подробиці будуть пізніше", – додав прессекретар ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.

У Генштабі України повідомили, що чотири військових госпіталізовані з пораненнями середньої тяжкості під час планової утилізації боєприпасів на території складів в Балаклії

Мер міста Іван Столбовий також підтвердив: поодинокі вибухи сталися на території арсеналу.

"Поодинокі вибухи прогриміли на Балаклійському арсеналі. На даний момент там знаходиться командир військової частини, пожежна частина наша, ДСНС. Вони оцінять ситуацію і потім буде більш докладна інформація. Ситуація незрозуміла", – розповів чиновник для "Depo.Харьков".

Вибухи на складах

Вибухи на складах

Вибухи на складах

Вибухи на складах

Вибухи на складах

Вибухи на складах

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 березня 2017 року Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів. Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах в Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна
Тег
вибухи на складах
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Лещ Юра
Лещ Юра
если в Украине нет никакой армии, то нахрен ей снаряды?
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васильевич василий
васильевич василий
епанули с орбитальной станции лазером
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Одеса Роман
Одеса Роман
"рузге мир"... Несет свое "процветание" соседям
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