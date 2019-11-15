У Балаклії прогриміли вибухи: перші подробиці

У п'ятницю, 15 листопада, в Балаклії знову прогриміли десятки вибухів на військових складах.

Як повідомляє джерело OBOZREVATEL в ДСНС, о 14:30 відбулося близько 25 вибухів на 65-му ракетно-артилерійському арсеналі. Рятувальники стверджують, що на даний момент небезпеки немає. У ліквідації наслідків вибухів задіяний пожежний танк, працюють військові сапери.

При цьому видання "057" пише, що НП сталася під час вивезення снарядів. Один з них вибухнув. Попередньо – один з саперів був поранений.

"Нас викликали на суху траву. Там же на території є містечко, яке відноситься до Балаклії. Подробиці будуть пізніше", – додав прессекретар ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.

У Генштабі України повідомили, що чотири військових госпіталізовані з пораненнями середньої тяжкості під час планової утилізації боєприпасів на території складів в Балаклії

Мер міста Іван Столбовий також підтвердив: поодинокі вибухи сталися на території арсеналу.

"Поодинокі вибухи прогриміли на Балаклійському арсеналі. На даний момент там знаходиться командир військової частини, пожежна частина наша, ДСНС. Вони оцінять ситуацію і потім буде більш докладна інформація. Ситуація незрозуміла", – розповів чиновник для "Depo.Харьков".

Вибухи на складах

Вибухи на складах

Вибухи на складах

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 березня 2017 року Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів. Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах в Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

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