У Баканова знайшли фірму в Іспанії: голову СБУ поставили перед вибором

Голова Служби безпеки України Іван Баканов обіймає керівну посаду в іспанській компанії.

Про це повідомила журналістка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька. Вона уточнила, що це прямо заборонено антикорупційним законодавством і тепер перед керівником спецслужби стоїть вибір – приховати цей факт або внести в декларацію порушення (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

У Баканова знайшли фірму в Іспанії delo.ua

За даними журналістки, йдеться про компанію Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, яка зареєстрована в провінції Жирона. Баканов з 2015 року і досі обіймає там посаду одноосібного керівника. Власником фірми через кіпрську компанію є Андрій Яковлєв, автор студії "Квартал 95".

Седлецька пояснила, що посада Баканова в компанії передбачає, що він приймає всі рішення, і на ньому лежать всі права та зобов'язання щодо її діяльності.

"Фірма спеціалізується на нерухомості. Чи веде вона якусь діяльність і яку саме, з відкритих реєстрів дізнатися неможливо – фірма не подає річні звіти", – підкреслила вона.

Седлецька додала, що через неподання звітів компанія потрапила до списку порушників податкової інспекції Іспанії: восени 2019 року в неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер. Такі санкції застосовують, щоб заблокувати діяльність фірми до усунення порушень. Також за це передбачено штраф.

Журналістка наводить закон "Про запобігання корупції", який прямо забороняє держслужбовцям входити до правління інших виконавчих чи контрольних органів, наглядових рад підприємств або організацій, які заробляють гроші.

Вона уточнила, що рішення має підтвердити Національне агентство з питань запобігання корупції, скласти адмінпротокол і направити його до суду.

"Як тепер вчинити Івану Баканову? Задекларувати заборонене законом сумісництво або приховати цей факт в декларації? Дилема", – додала Седлецька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який пропонує засекретити декларації керівництва СБУ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде обговорювати цей документ з главою спецслужби Іваном Бакановим.

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