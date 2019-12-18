"Олігарх під прикриттям": Деркач розповів, чому розкрили "агента Валерія"

Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач на пресконференції у Києві озвучив сенсаційну інформацію – олігарх Віктор Пінчук нібито був агентом КДБ. Більше того, пред'явив "агентурну розписку".

Хто передав депутату цей документ, чому він пішов на такий безпрецедентний крок, про вербування КДБ і відносини українського олігарха з американськими політиками – в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів Андрій ДЕРКАЧ.

Андрій Деркач – колишній працівник спецслужб СРСР і України, сьогодні – народний депутат Верховної Ради

– Ви показали агентурну підписку нібито Віктора Пінчука, в якій він дає певні зобов'язання КДБ у 1987 році. У вас є впевненість в автентичності даного документа? Де територіально перебувають колишні колеги (як ви їх назвали), якими було передано вам цей документ? Уточнюю: на території якої країни?

– Колеги Пінчука по роботі в КДБ перебувають на території моєї рідної країни України і мого рідного міста Дніпра. Зрозуміло, що єдиним підтверджувальним фактом справжності оригіналу підписки агента КДБ Пінчука є власноруч написаний документ і підпис під його зобов'язанням служити КДБ і СРСР. Ті, хто був на пресконференції, якраз і тримали в руках цей оригінал.

Я завжди серйозно ставлюся до того, що публікую. Саме тому, наприклад, моя інформація про викриття корупційних схем топчиновників України та США ретранслюється на вищому рівні – як в Україні, так і в США та Європі.

Агент Валерій, він же Пінчук, настільки тужився у спростуванні, що народив аж одну пропозицію: мовляв, він – не він, а ті гроші, що, на думку журналістів-розслідувачів, він накрав, він заробив чесно.

Мені от цікаво, що саме Пінчук спростовував: що його не вербували, а він добровільно прийшов? Чи що він давав Клінтон вкрадені в українців 29 мільйонів доларів не на кампанію, а на високе мистецтво? Або що його банки "Дельта" і "Кредит Дніпро" не свиснули рефінанс НБУ, вивівши його на офшори?

Нехай Віктор Михайлович уточнить ці моменти.

А якщо він зовсім забув, як цей папірець підписував, пропоную провести графологічну експертизу.

Олігарх Віктор Пінчук – зять другого президента України Леоніда Кучми Колаж

– Судячи з підписки про співпрацю, він був завербований ще під час роботи в науково-дослідному проєктному інституті трубної промисловості. Який інтерес він тоді представляв, на вашу думку?

– Ви знаєте, КДБ був такою структурою, в якій майбутніх агентів розпізнавали відразу. Тоді працювали професіонали. Вони як продюсери – бачать серед молоді майбутніх артистів, яких куплять, бачили стукачів у цьому середовищі.

Багато агентів дійсно працювали, захищаючи країну та її інтереси. А хтось, як "агент Валерій", працював на кар'єру.

А взагалі питання не в тому, на чому і навіщо його вербували. А в тому, чому він погодився? Мабуть дуже хотів служити СРСР і КДБ. Він, власне, так і написав.

Підписка про співпрацю

– Є інформація, що певна частина агентурного апарату КДБ перейшла, так би мовити, у спадок до Служби безпеки України. Чи вважаєте ви, що Пінчук продовжив співпрацю зі спецслужбою?

– З якими ще спецслужбами працював агент Валерій і яким ще батьківщинам він служив, нехай це розповість сам олігарх.

– Ви повідомили, що колеги Віктора Михайловича відзначили його плідну роботу (в документальному плані). Чи маєте ви подробиці? Про які саме справи, яку інформацію йдеться?

– Я оперую фактами і документами. Показати все відразу – зробити подарунок Віктору Михайловичу. А навіщо? У нього ж день народження не сьогодні.

Листівка для його привітання завжди знайдеться. Бо дуже бурхливе життя було в агента Валерія і олігарха Пінчука.

– Деякі колишні працівники спецслужб вже назвали ваш крок безпрецедентним. Чому ви вирішили озвучити цю інформацію і, більше того, показали саму підписку? Які мотиви?

– Цей документ передали мені колеги Віктора Михайловича.

Їхня відповідь – це відповідь на зраду і образи з боку агента КДБ.

Я ж опублікував цю інформацію, знаючи, який резонанс вона викличе.

І чим більший резонанс, тим більше уваги суспільства і правоохоронців до злочинного сценарію олігарха і агента Валерія з демонтажу української держави, метою якого є знецінення всіх державних активів і скупка "за борги" на тлі зростання державного боргу.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані та народний депутат України Андрій Деркач на зустрічі у Києві

– Особові справи агентів – під грифом "цілком таємно". Однак у 2015 році був ухвалений Закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Ця підписка про співпрацю не є секретним документом? Тут немає "нюансів" із держтаємницею?

– У мене немає такої інформації. Але, якщо що, Віктор Михайлович може подати на мене в суд за розголошення держтаємниці СРСР.

– Андрію, як ви вважаєте, які наслідки для Пінчука будуть після публікації даної підписки? Чи які мають бути, на вашу думку?

– Як мінімум він повинен поінформувати про це Клінтон, на президентську кампанію якої видавав крадені мільйони (на думку журналістів-розслідувачів). Також треба подивитися статут Демпартії США і закони США: як вони ставляться до інформаторiв КДБ, що жертвують крадені мільйони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Після того, як вибухнув скандал iз "агентом КДБ", у Фонді Віктора Пінчука заявили, що вважають цю інформацію вигадкою і провокацією.

Раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський розповів, що Пінчук безпосередньо не причетний до замовного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, однак він організовував інформаційні кампанії з відбілювання репутації свого тестя.

Зокрема завданням Пінчука було дискредитувати справжність плівок Мельниченка, які містять докази прямої відповідальності Кучми за кричущий злочин.

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