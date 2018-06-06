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Тут "Новоросія" та "Оплот": популярний український курорт втрапив у скандал

3.8тЧитати новину російською

У Затоці Одеської області по телебаченню показують сепаратистські канали терористів "Л/ДНР".

Колишній заступник голови Одеської ОДА Соломія Бобровська опублікувала на своїй сторінці в Facebook відповідні фотографії, звернувшись до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Приїжджайте в Затоку Одеської області, подивіться "Новоросію" і "Оплот"! Відразу в готелі, неподалік від моря, в 900 км від Донецька і 1200 від країни-окупанта. І це не прикордонний район в ПМР. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та Сергій Костинский (член Нацради з питань теле- і радіомовлення. - Ред.), ти єдиний, хто почуєш з тієї контори. Міністерство інформаційної політики України та Служба безпеки - не кажіть, що не знали", - підписала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інформаційної політики України склало список сайтів, які рекомендовані для заборони в країні.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Теми
російська пропагандаСепаратизм в Україні
Особа
Соломія Бобровська
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкти
Національна рада України з питань телебачення і радовещаніяСлужба безпеки України
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