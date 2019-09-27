"Туристи з братньої країни": Соколова рознесла Соловйова через звірства Росії на Донбасі

Українська журналістка Яніна Соколова потужно рознесла топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова за нахабну брехню про війну на Донбасі.

В ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона показала фрагмент виступу скандального рупора путінського режиму. У ньому він запевняв, що жителям Донецька й Луганська нібито нема за що отримувати амністію від України, оскільки йому невідомо про жоден їхній злочин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Зі свого боку Соколова озвучила детальний список звірств, які здійснювалися на тимчасово окупованій Росією території Донбасу. Йдеться про:

збиття малайзійського Boeing;

обстріл Маріуполя;

обстріл автобуса у Волновасі;

вбивство активістів, яким терористи розпорювали животи;

"парад" українських військовополонених;

тортури українських військовополонених;

прив'язування українців до стовпів для знущання місцевих жителів;

підступний обстріл українських військових при виході з Іловайська;

тисячі "віджатих" машин і пограбованих магазинів;

виховання цілого покоління дітей у ненависті до своєї рідної країни – України.

"Чи, може, ми неправильно зрозуміли Соловйова, і він щиро заявив, що жителі Донецька і Луганська не причетні до цих злочинів? Тому що вчинили їх не вони, а так звані "туристи" з так званої "братньої" країни? Ось вам амністії точно не бачити!" – жорстко відповіла агресору українська телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова публічно принизила топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова через його їдкі висловлювання про привітанні ЗСУ "Слава Україні!". Він порівняв його з гаслом гітлерівських нацистів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!