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27 вересня • оновлено в 18:34
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"Туристи з братньої країни": Соколова рознесла Соловйова через звірства Росії на Донбасі

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Українська журналістка Яніна Соколова потужно рознесла топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова за нахабну брехню про війну на Донбасі.

В ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона показала фрагмент виступу скандального рупора путінського режиму. У ньому він запевняв, що жителям Донецька й Луганська нібито нема за що отримувати амністію від України, оскільки йому невідомо про жоден їхній злочин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Зі свого боку Соколова озвучила детальний список звірств, які здійснювалися на тимчасово окупованій Росією території Донбасу. Йдеться про:

  • збиття малайзійського Boeing;

  • обстріл Маріуполя;

  • обстріл автобуса у Волновасі;

  • вбивство активістів, яким терористи розпорювали животи;

  • "парад" українських військовополонених;

  • тортури українських військовополонених;

  • прив'язування українців до стовпів для знущання місцевих жителів;

  • підступний обстріл українських військових при виході з Іловайська;

  • тисячі "віджатих" машин і пограбованих магазинів;

  • виховання цілого покоління дітей у ненависті до своєї рідної країни – України.

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"Чи, може, ми неправильно зрозуміли Соловйова, і він щиро заявив, що жителі Донецька і Луганська не причетні до цих злочинів? Тому що вчинили їх не вони, а так звані "туристи" з так званої "братньої" країни? Ось вам амністії точно не бачити!" – жорстко відповіла агресору українська телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова публічно принизила топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова через його їдкі висловлювання про привітанні ЗСУ "Слава Україні!". Він порівняв його з гаслом гітлерівських нацистів.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Володимир Соловйов
Місце
Україна
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
мочить эту кокошню вонючую на каждом шагу,был бы закон разрешающий уничтожать эту мразь сруцкую и в первую очередь пропагандонов
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hunt andres
hunt andres
Тварь блядушная.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Из всего перечисленного, толь парад военнопленных имел место быть. Остальное, обычная окраинская пропаганда.
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a alexeyon
a alexeyon
Пигин Макс, да ладно тебе геббельсовский врунишка, про обстрел Мариуполя даже покойный черт Захарченко говорил как оно будет утюжить мирный город,что собственно через пару дней и сделал... Сейчас не средневековье, есть видео, интервью и т.д ..
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