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"Турецькі" технології: депутат показав, як борються з ямами в Черкасах

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Депутат Черкаської міської ради, голова фракції Партії вільних демократів Олександр Згіблов показав, як засипають яму на дорозі в місті.

"Щойно. Нові "турецькі" технології ремонту наших доріг від "господарників" Олексія Мельника та мера Анатолія Бондаренка (все партія "Батьківщина"). Чехова - Благовісна", - написав він у Facebook.

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Судячи з відео, представник дорожніх служб прямо посеред проїжджої частини повільно носить на лопаті з узбіччя матеріал. Іншим машинам доводиться об'їжджати весь цей процес стороною.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко назвав капітальний ремонт доріг в Україні є одним з пріоритетів країни.

Читайте всі новини по темі "Ремонт доріг" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ремонт доріг
Місце
УкраїнаЧеркаси
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