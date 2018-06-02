"Турецькі" технології: депутат показав, як борються з ямами в Черкасах

Депутат Черкаської міської ради, голова фракції Партії вільних демократів Олександр Згіблов показав, як засипають яму на дорозі в місті.

"Щойно. Нові "турецькі" технології ремонту наших доріг від "господарників" Олексія Мельника та мера Анатолія Бондаренка (все партія "Батьківщина"). Чехова - Благовісна", - написав він у Facebook.

Судячи з відео, представник дорожніх служб прямо посеред проїжджої частини повільно носить на лопаті з узбіччя матеріал. Іншим машинам доводиться об'їжджати весь цей процес стороною.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко назвав капітальний ремонт доріг в Україні є одним з пріоритетів країни.