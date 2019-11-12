Тука запропонував спростити життя жителям ОРДЛО: про що мова

Україна може змінити правила перетину лінії розмежування на Донбасі, щоб спростити життя людям на окупованих територіях.

Про це в ефірі ObozTV розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, проект відповідного рішення був підготовлений ще попереднім урядом.

Тука прокоментував заклики радника секретаря РНБО Сергія Сивохо послабити пропускний режим на Донбасі: "Я можу погодитися з тезами Сивохо в тому, що необхідно змінити порядок перетину. Ми з цієї пропозицією виходили ще рік тому. Цей документ був абсолютно готовий, але Кабмін на чолі з Володимиром Гройсманом на останньому засіданні не встиг його затвердити. Мова про принципові зміни в переліку речей, які дозволені. На сьогоднішній день його треба змінити і запровадити перелік речей, які заборонені".

Ексчиновник розповів, з якими незручностями стикалися жителі Донбасу через правила перетину КПВВ.

"Були випадки досить неприємні, коли в переліку дозволених речей була відсутня, наприклад, кава. Чай можна було перевозити, а каву не можна. Потім з'явилися проблеми з ягодами. У Станично-Луганському районі величезна кількість людей існують за рахунок того, що вирощують полуницю і її потім продають. Ми їх позбавили можливості продавати ці ягоди на тимчасово окуповану територію Луганщини. Вирішили це питання, внесли зміни. Настала осінь – виникла та ж сама проблема з грибами. Люди в лісах збирають, хочуть продавати, а їх немає в переліку дозволених", – розповів він.

"Таких речей було дуже багато, вони втомлювали і цивільних людей, і прикордонників, і військовослужбовців. Тому ми запропонували принципово змінити підхід – перейти від переліку дозволеного до переліку заборонених речей. Це єдине, що я бачу можливим в реалізації того, про що говорив Сивохо", – підкреслив колишній заступник міністра.

Тука також підкреслив, що найбільші проблеми для перетину КПВВ штучно створюють мирним жителям терористи "Л/ДНР".

"Наприклад, багато разів фіксували наші прикордонники, зокрема в присутності спостережної місії ОБСЄ, коли по той бік лінії розмежування накопичується певна кількість громадян, потім вони одночасно пропускаються. Абсолютно зрозуміло, що коли одночасно на КПВВ з українського боку група громадян в кількості 100-150 людей, їх за одну хвилину пропустити просто неможливо. І люди змушені шикуватися в чергу, стояти і чекати проходження паспортного контролю", – розповів він.

Також екс-чиновник прокоментував інформацію про смерті людей в чергах на КПВВ: "На жаль, те, що люди вмирають, відповідає дійсності. Але якщо подивитися на статистику, то кількість людей, які постійно перетинають лінію розмежування в той або інший бік – це понад мільйон за рік. Серед мільйона 18 померлих людей похилого віку – це правда, але не треба цим маніпулювати, роблячи це якимось жахом".

donetsk.kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука звинуватив радника секретаря РНБО Сергія Сивохо у брехні щодо соцдосліджень на окупованій території Донбасу.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!