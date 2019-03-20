Ціною життя відбив ворога: стало відомо про героїчний вчинок 20-річного бійця ООС

На Донеччині загинув 20-річний захисник України з 54-ї Окремої механізованої бригади Євген Керечанин, уродженець Сумської області. Він героїчно відбивав удар терористів і змусив їх відступити.

Про це повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил Олексій Жуганов. Фото героя показали на сторінці Книги пам'яті полеглих за Україну у Facebook.

Трагедія сталася 18 березня близько 10:00 ранку на луганському напрямку. Керечанин перебував на спостережному посту, коли противник відкрив вогонь.

Євген Керечанин Сторінка Книги пам'яті полеглих за Україну у Facebook

Євген Керечанин Сторінка Книги пам'яті полеглих за Україну у Facebook

Він загинув від кулі снайпера. "З метою наближення до наших позицій, близько 10:00 ранку противник відкрив вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, намагаючись зайти у фланг опорного пункту взводу однієї із наших бригад, яка захищає Луганську область. Перебуваючи на спостережному посту, солдат Євген Керечанин відкрив вогонь із кулемета. Точними пострілами він змусив противника зупинитися і відійти. В той же час під прикриттям кулемета діяв ворожий снайпер, у результаті стрілянини якого Євген отримав поранення, несумісні з життям. За проявлену мужність він представлений до нагородження посмертно", — заявили у прес-центрі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє окупантів були знищені, ще троє отримали поранення у результаті бойових дій на Донбасі 19 березня.

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