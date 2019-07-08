"Цинізм за гранню добра і зла!" В Україні розгорівся скандал через посвідчень УБД

В Україні розгорівся скандал через видачу посвідчень учасника бойових дій (УБД) особистостям, які не були в зоні ООС на Донбасі.
Про це офіцер ЗСУ Дмитро Іванов заявив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що вже з трьох джерел повідомляють про факти "віртуального туризму".
"Тобто, воїн світла навіть не їде в район операції, а знаходиться там тільки по документах. Взагалі цинізм за межею добра і зла. Ну а правильно, по суті. Навіщо туди кататися? Тільки час витрачати. Краще зробити ще простіше - давати УБД через сайт. Заповнив форму - отримав УБД. Так легше, і не треба гори паперів переводити. Діджиталізація, знову ж таки, нові віяння", - написав він.
"Одне тільки трохи напружує. Багато хлопців, які загинули ще кілька років тому, УБД не мають. А тут "віртуальний туризм". Все противніше жити стає. Бридко якось", - додав офіцер.
посвідчення УБД
24 канал
Іванов нагадав, що з самого початку АТО була практика "військового туризму", це коли люди з військових структур приїжджали на пару-трійку місяців, щоб отримати УБД, несли вони службу, ясна річ, або в штабах, або на тилових блокпостах, базах зберігання і т.д. Коротше, там, де подалі від війни, ближче до кухні.
"Потрібно відзначити, що в 2014 році навіть знаходження тушки в штабі не гарантувало, що ця сама тушка повернеться живою, здоровою, чистою і непорочною. Випадків, коли сепари накривали артою штаби глибоко в тилу - чимало. Але незважаючи на це, військові, які хоч трохи побачили реальну війну, ставилися до таких людей з неприхованим презирством по цілком зрозумілих причинах", - додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві раніше затримали основного спонсора терористів "ЛНР", який мав при собі посвідчення УБД.
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