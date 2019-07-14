"Цілилися в серце!" Кандидата в нардепи порізали ножем. Фото і відео

Кандидат у народні депутати України від ВО "Свобода" по виборчому округу №192 Назарій Чепко заявив про замах на своє життя.

За словами Чепка, в ніч на 13 липня його у дворі власного будинку вдарив ножем невідомий зловмисник. В інциденті кандидат у депутати звинуватив свого конкурента на виборах – чинного нардепа Олександра Герегу. У штабі Гереги всі звинувачення відкидають.

У ніч замаху Чепко написав у своєму Facebook: "Сьогодні вночі екс-регіонал Герега намагався мене вбити за опубліковану мною правду про нього". Також він продемонстрував фото і відео отриманих поранень.

У коментарі сайту "Опора" кандидат у нардепи розповів, що інцидент стався 13 липня, близько першої години ночі, у дворі кандидата. Чепко зазначив, що зловмисник без слів цілився йому ножем у серце, однак удар вдалося відбити, тому обійшлося без серйозних наслідків. Обличчя свого кривдника кандидат не бачив.

Напад він пов'язує з поширенням газет і листівок про Олександра Герегу: "Ми видали і газету, і листівку. Після чого нам передавали, що судити будуть... Вчора ми роздали листівку, в якій опублікували розслідування програми "Схеми", після чого до мого побратима, який займається агітацією в Ярмолинцях, підійшов невідомий чоловік віком 25-30 років і запитав, це він підтримує там Назара Чепка? На ствердну відповідь незнайомець сказав: "Ну, дивись, щоб тобі не загнали тепер в око ніж"... І сталося це після листівок, які дали дуже хороший ефект", – заявив кандидат.

oporaua.org

oporaua.org

Оскільки обличчя нападника Чепко не бачив, свідків нападу немає, то кандидат вирішив, що сенсу писати заяву в поліцію теж немає. При цьому він надав пояснення щодо інциденту – і вночі в лікарні, і вдень у відділку поліції. Від проходження судово-медичної експертизи кандидат відмовився.

У свою чергу, представник Олександра Гереги Валерій Парамей прокоментував звинувачення на адресу кандидата.

"Необґрунтовані звинувачення політичних опонентів – найпоширеніший спосіб брудної агітації. Тому сприймаємо заяву кандидата в народні депутати Назарія Чепка про напад на нього як спробу дискредитувати свого політичного конкурента на виборчому окрузі... Його претензії необгрунтовані, не підтверджені жодними фактами або доказами. Хочемо нагадати, що, відповідно до законодавства, за дії, що завдають шкоди честі, гідності та діловій репутації, передбачена цивільно-правова відповідальність", – заявив Парамей.

Заяви представника Гереги та лікаря

За словами чергового лікаря травмпункту Городоцької районної лікарні Олександра Кушніра 13 липня близько 2 години по допомогу звернувся чоловік, який представився Назарієм Чепком і повідомив, що на нього напали і нанесли декілька травм.

"Хворий був мною оглянутий, при цьому була виявлена невелика рана на грудній клітці зліва, рана неглибока, поверхнева, тобто вона не проходила глибше шкіри, не пошкоджувала ні м’язевої тканини, не проникала у плевральну порожнину, що могло чинити більш серйозні наслідки для життя. Така травма загрози для здоров’я чи життя пацієнту не представляла".

Також лікар зазначив, що оскільки Чепко заявив, що це кримінальна травма, згідно нормативних документів він повідомив працівників поліції.

"Дуже швидко протягом 5-7 хвилин працівники поліції приїхали, однак пацієнт Чепко Назарій відмовився писати заяву та давати якісь пояснення. Вони з ним поспілкувалися, після чого вони пішли, а також за ними пішов додому Назарій Чепко у супроводі батька та дружини чи співмешканки. Травми, які отримав, ніякої загрози для здоров’я не представляють. Однак я порадив йому прийти до 9 години ранку на повторний огляд та для того, щоб зробити щеплення від правцю. І хоча я був на чергуванні до 8 ранку, я чекав його до 10, але Назарій Чепко не з’являвся у травмпункті", - сказав він.

Представник штабу Олександра Гереги, якого Чепко звинуватив в інциденті, Валерій Парамей, так прокоментував події:

"На жаль, необґрунтовані звинувачення проти політичних опонентів - поширений спосіб брудної агітаціі.

Сприймаємо заяву кандидата в народні депутати Назарія Чепко про напад на нього - намаганням дискредитувати свого опонента по округу.

Якщо на кандидата здійснено напад він має звернутися до правоохоронних органів. Правоохоронці мають висувати версії та знаходити винуватих, а не сам кандидат. Наразі із заявою до правоохоронців Чепко не звертався.

Його публічні закиди є необґрунтованими й не підтверджені жодними фактами чи доказами.

Хочемо нагадати, що згідно закону за дії, що завдають шкоди честі, гідності та діловій репутації особи передбачена цивільно-правова відповідальність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч проти 27 червня невідомі напали на екс-мера Конотопа, члена ВО "Свобода" та кандидата-самовисуванця на позачергових парламентських виборах Артема Семеніхіна і жорстоко побили. Семеніхін заявив, що замовником злочину є його конкурент на виборах до Верховної Ради, колишній "регіонал" Ігор Молоток.

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