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Цілилися в голову і кидали стільцями: в Черкасах студенти жорстоко побили прокурора. Відео

7.5тЧитати матеріал російською

У Черкасах 25 березня двоє студентів побили співробітника прокуратури в місцевому пабі.

У результаті нападу прокурор отримав струс головного мозку та був госпіталізований. Відповідні кадри з'явилися на сторінці журналіста Вадима Комарова. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як з'ясувалося, нападу зазнав прокурор Черкаської місцевої прокуратури Владислав Долотій. Подробиці він сам повідомив у Facebook, коментуючи відео.

"Зайшов до цього закладу о 2:40, а о 2:42, як видно на відео, до мене підійшов невідомий чоловік і майже відразу завдав удари, тому що у нього, мабуть, вже руки свербіли. Більш того, йому допомагав і його друг", – розповів співробітник прокуратури.

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Цілилися в голову і кидали стільцями: в Черкасах студенти жорстоко побили прокурора. Відео

Скріншот з відео

Цілилися в голову і кидали стільцями: в Черкасах студенти жорстоко побили прокурора. Відео

Скріншот з відео

На кадрах видно, що студенти нанесли йому кілька сильних ударів у голову і намагалися продовжити бійку, кидаючи в прокурора стільцями.

Правоохоронці почали досудове розслідування за даним фактом. Причини нападу поки невідомі.

Владислав Долотій

Владислав Долотій

Facebook Владислав Долотій

Цілилися в голову і кидали стільцями: в Черкасах студенти жорстоко побили прокурора. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в людному місці п'ятеро чоловіків побили авіаконструктора заводу "Антонов" Віктора Ковальського.

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Місце
УкраїнаЧеркаси
Тег
кримінал
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