'Ці св*лочі нас труять!' Що вибухнуло на заводі в Дніпрі і чому це небезпечно

Увечері в понеділок, 28 жовтня, в Дніпрі пролунав вибух. Його епіцентр знаходився на території олійного екстракційного заводу "Потоки" по вулиці Байкальській, 9.

Про передісторію, хронологію і обставини НП – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Під час пожежі на підприємство не пускали журналістів, а допуск пожежних і поліції був обмежений.

За словами активістів, "Потоки" працюють незаконно і "реально труять" людей з першого дня запуску виробництва.

Є припущення, що "Потоки" викидають в атмосферу вкрай небезпечні речовини - гексан, акролеїн, фенол.

Пожежних на територію заводу пропускали... по 3 особи

Місцеві жителі розповіли, що вибух нагадував хлопок, від вибухової хвилі в будинках затремтіло скло і стався невеликий "землетрус". Через кілька хвилин на заводі почалася справжній пожежа.

Але ліквідація пожежі була утруднена через те, що на територію "Потоків" пожежних пропускали... "по 2-3 особи", оскільки "це приватне підприємство", – розповіли OBOZREVATEL в прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ГСНС) в Дніпропетровській області.

"На територію підприємства не пускали журналістів і навіть деяких представників ГСНС. Поліція не могла повністю туди зайти, тому що це приватне підприємство. Пускали тільки по 3 особи. Ті, кого пускали, ті й гасили", – розповіли в прес-службі.

Повідомлення про пожежу надійшло на номер Служби порятунку "101" 28 жовтня о 21:53. На місце виїхали 6 автоцистерн та 1 автодрабина, було задіяно 37 осіб особового складу. Незважаючи на протидію, о 23:16 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Разом з тим в ГСНС запевнили: "За нашими даними, екологічної небезпеки немає. Якби була небезпека для людей, то у нас були б зроблені окремі заходи з її ліквідації".

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Дикий сморід, першіння в горлі і головний біль: як "Потоки" труять людей

З цим висновком категорично не згодні місцеві жителі. Вони повідомили OBOZREVATEL про те, що з першого дня запуску виробництва на "Потоках" в місті помітно погіршилася якість повітря.

Активістка Ольга Лаврущенко сказала: "З того часу, як цей завод почав працювати, щовечора і щоночі у нас стояв дикий сморід і смог. Ми не могли ні вікна відкрити, ні на вулицю вийти, тому що, щойно потрапляєш в той смог, миттєво з'являється головний біль, першіння в горлі. Вони покривають смогом весь район. Наприклад, я живу в трьох кілометрах від "Потоків", і через смог я не бачу сусідній будинок".

"Коли вони запустилися в тестовому режимі, таке було щодня після 17 годин до ранку, і всі вихідні дні. Тобто, коли не працюють контролюючі служби, вони запускають виробництво на повну потужність. У останні 2 тижні цей смог стояв уже цілодобово", – додала Ольга.

Активістка, журналіст з Дніпра Ліка підтвердила ці слова. "Роки зо два тому ми почали відчувати сморід – конкретний сморід паленою гумою, гаром, від якого просто задихаєшся, до спазмів. З вечора до ранку".

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Нелегальне виробництво "місцевого божка" ніхто не може зупинити

"За документами, "Потоки" знаходяться в стадії реконструкції, але у них немає дозвільних документів ані на роботу, ані на викиди. Ми боролися з цим, як могли. Ми писали запити на обласну екологічну інспекцію, але відповіді не отримали. Неодноразово до них виходили екоінспекції, але на підприємство нікого не допустили", – розповіла Ольга Лаврущенко.

За словами активістки, 5 вересня під час слухань щодо розширення "Потоків", які проходили в Індустріальній районній раді, активісти виступили категорично проти. У відповідь на це через кілька днів завод запросив їх до себе на "екскурсію" - продемонструвати, що виробництво не представляє небезпеки. "Але на прохання показати фільтри, нам нічого не показали", – зазначила Ольга.

Близько року тому на території "Потоків" була встановлена ТЕС, що працює на відходах від насіння соняшнику. "ТЕС вже працює, а фільтрів немає", – заявила активістка.

"З того часу як ми виявили цю проблему, ми об'єдналися, почали писати в наші імпотентні державні органи, на гарячі лінії тощо. Ми зверталися скрізь. На даний момент до питання підключена вся навколоекологічна громадськість", – розповіла Ліка.

"Всі ці 2 роки ми просили у цього підприємства просто, щоб вони одягли фільтри і не труїли людей. Але ці сволоти взагалі не йдуть ні на який контакт, не хочуть ні на що витрачатися, і реально нас труять. Це наш місцевий божок, якому все можна", – додала вона.

За кілька днів до НП під стінами "Потоків" мітингували

Всього за кілька днів до вибуху, 19 жовтня, активісти організували мітинг біля стін "Потоків".

"На ньому була зачитана претензія щодо несплати податків, відсутності фільтрів і тому подібного. Але ніхто до нас не вийшов. Досі немає ніякої реакції", - розповіла Ольга Лаврущенко.

У цьому контексті Ліка додала: "У "Потоків" немає документів ні на що. Відповідно, швидше за все, не дотримується і техніка безпеки".

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"Мітинг для такого інертного міста як Дніпро – це дуже великий прогрес", - зауважила Ліка. І додала: "На ньому був присутній глава депутатської комісії міськради, який давно займається екологією і який бореться разом з нами. Потім до нас приєдналися Save Dnipro, які придумали екобот – додаток, що показує забруднення повітря. Природно, "Потоки" мітинг проігнорували, і через трохи більше ніж тиждень стався вибух".

Внаслідок вибуху в повітря могли потрапити речовини першої категорії небезпеки

За словами Ольги Лаврущенко, "Потоки" працюють з речовинами першої категорії небезпеки – гексаном і акролеїном. Коли ми направили запит "Потокам", як вони фільтрують акролеїн, вони відповіли, мовляв, та скільки його там випаровується".

Вона заявила, що не вірить у версію причини НП, озвучену підприємством – "вибух насіння". "Я не можу уявити, як насіння могло вибухнути. На мій погляд, єдине, що могло вибухнути – це гексан, розчинник першого класу небезпеки", – заявила вона.

За інформацією активістів і місцевих екологів, відразу ж після вибуху в місті фіксувалося багаторазове перевищення допустимих норм забруднення повітря. Перевищення фіксувалося і наступного ранку.

"Зараз на районі смердить гаром, як нібито загасили вогнище", – розповіла Ліка.

Еколог Тетяна Лампика констатувала: сьогодні неможливо сказати з повною упевненістю, що саме потрапило в атмосферу внаслідок вибуху. "Все, що змогли поміряти – це дрібнодисперсний пил, який виділяється в результаті горіння. Але поки що немає можливості досліджувати те, що горіло. Можливо, горіла пластмаса, можливо, були запаси якихось речовин. У чому вони зберігалися, теж невідомо" .

Дніпро оперативний

За її оцінками, "швидше за все, було виділення фенолу. Міг бути формальдегід або бензол. Але ми можемо тільки припускати, які токсичні речовини були там, крім пилу".

Еколог додала: для повноцінного аналізу "лабораторію потрібно обладнати повним спектром необхідних засобів".

Хто власник "Потоків": активісти назвали ім'я

Судячи з інформації, оприлюдненої на сторінці заводу "Потоки", це підприємство виробляє "масло наливне", "білковий соняшниковий концентрат "Проглот" і "шрот протеїн 39%". На сайті також повідомляється, що за добу "Потоки" переробляють 1400 тонн соняшникового насіння, 450 тонн білкового соняшникової концентрату і 600 тонн соняшникової олії.

Інформації про власника заводу на сайті немає. Проте, активістка Ольга Лаврущенко повідомила OBOZREVATEL, що господар "Потоків" - мільйонер Вадим Єрмолаєв. Його статки в 2016 році оцінювалися в 322 мільйони доларів.

22 жовтня в своєму Facebook Вадим Єрмолаєв написав: "Знаєте, що в сучасному світі відрізняє компанію-лідера від інших? По-перше, інновація. А по-друге - відповідальність. Не тільки перед клієнтами, а й перед сферою своєї діяльності загалом" .

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