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2 вересня • оновлено в 11:30
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"Це знущання": спливла правда про цинічний піар Медведчука і Рабіновича на в'язнях Кремля

10.2т Читати матеріал російською

Народні депутати України від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук і Вадим Рабінович цинічно пропіарилися візитом до українських в'язнів Кремля Станіслава Клиха і Миколи Карпюка. Вони привезли їм сало, незважаючи на те, що це заборонено правилами колонії.

До того ж, день візиту одіозного кума президента Росії Володимира Путіна і його соратника припав на п'ятницю, а в цей день колонії не приймають передачі. Про ці нюанси у своєму стрімі на YouTube розповів український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У Москву вирушили любителі полтавського сала свіжого посолу – Медведчук і Рабінович, яких пустили в СІЗО, як вони сказали, до Клиха і Карпюка, щоб провідати їх, з гуманітарних міркувань. Єдиний нюанс – по-перше, у п'ятницю не приймають передачі, по-друге – передавати копчене і свіжосолене або просто свіже "сало з Полтави" за правилами СІЗО заборонено", – розповів він.

Цимбалюк зазначив, що логіка в таких вимогах є. Адже ув'язненим повинні передаватися продукти винятково у вакуумній упаковці, де вказано термін придатності. Це допоможе уникнути отруєнь.

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Віктор Медведчук і Вадим Рабінович

Віктор Медведчук і Вадим Рабінович

"24 канал"

"Але цим двом товаришам, зрозуміло, російські закони поки що не писані. В кінцевому підсумку все звелося до того, що Медведчук і Рабінович пропіарилися на цій історії. І це дуже сумно. Тому що людей чекали вдома, а тут двоє цих товаришів, один із них – кум Путіна, просто вирішили потанцювати на цій історії. Це виглядає як знущання для всіх – і для Клиха, і для Карпюка, і для громадян України", – обурився журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк попередив, що Україні не варто сподіватися, ніби Росія змінить свою войовничу риторику і піде на примирення. На ситуацію не вплине навіть зміна влади в країні-агресорі.

Він також підкреслив, що другий фронт боротьби проти України – впровадження в українську політичну систему партії кума президента Росії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя", яку підсилюють прокремлівською пропагандою.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особи
Віктор Медведчук Вадим Рабинович Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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Махов Макс
Махов Макс
Еврей, сало есть не будет. Но передастом поработать может. Бгггггаааа
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70rus xxx
70rus xxx
Махов Макс, конечно,тебе видней.
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Serov Oleg
Serov Oleg
лопоухому не досталось сала...ганьба...
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Махов Макс
Махов Макс
Seрун Oлень, тебе салупу дали? Вот и грызи. Бгггггаааа
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Иниересно, с каких пор иудеи стали разбиратся в сале.На видео видно как рабинович нежно поглаживает сало и цокая языком говорит о его происхождении.
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