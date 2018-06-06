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"Це злить!" Доброволець розповів, що робити з окупованим Донбасом

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Україна має не тільки перемогти у війні на Донбасі, але і вирішити, що робити з населенням на окупованих територіях. Поки ж навіть ті вихідці з регіону, які причетні до ситуації, що склалася, не тільки не відповідають перед законом, а й продовжують займати керівні посади.

Ці люди можуть стати п’ятою колоною, заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL доброволець батальйону імені Кульчицького Сергій Ткаченко.

"Ми ж не розуміємо, що ми хочемо від цих територій. Приєднати їх назад? Що в такому випадку ми будемо робити з тим населенням, яке не зможе сприйняти українську владу? Прийняти їх у свою велику і дружну сім'ю ми не можемо - бо цим ми цю сім'ю розвалимо. Це буде 5 колона, яку ми будемо годувати і забезпечувати, а вони будуть нам шкодити, насправді ", - зазначає боєць.

Сергій Ткаченко

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На думку Ткаченка, в цьому відношенні Україна цілком може запозичити досвід балтійських країн.

"Є варіант, як в країнах Балтії - статуси громадянина і негромадянина. Може, на якомусь етапі це і вихід. Чому б і ні? Ці люди зможуть працювати в Україні, жити тут, але в політичному житті участі не братимуть. Тому що вже зараз багато ключових посад що на Донбасі, що в Києві займають знову вихідці з Донецька - при всій повазі до більшості народжених в цьому місті наших співвітчизників. Чому це відбувається - незрозуміло. Тому що деякі особистості - досить одіозні. Але це злить", - заявив нацгвардієць.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилося відео наслідків роботи артилерії Об'єднаних сил по позиціях росіян на Донбасі.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіРосійсько-український конфлікт
Особа
Сергій Ткаченко
Місце
Україна
Об'єкти
війнаАТОООСНовини Донбасу
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