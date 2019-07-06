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"Це жах!" В Україні новий випадок зі збоченцем і дітьми

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У Запорізькій області затримали чоловіка, який оголював статевий орган при дітях і примушував їх до статевого акту.

Про це в Facebook написав перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. "Щось останнім часом якесь жахіття твориться з збоченцями. Сьогодні ввечері в поліцію Запорізької області звернулася із заявою жінка, 1986 р.н., з проханням про притягнення до кримінальної відповідальності її співмешканця, 1988 р.н., раніше судимого", - написав він.

"Це жах!" В Україні новий випадок зі збоченцем і дітьми

За словама Аброськіна, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, оголював статевий орган і змушував дітей 2009 і 2013 років народження вчинити статевий акт неприроднім шляхом.

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"Факт розбещення підтверджується показаннями сусідів, які випадково стали свідками вказаної події. Покидьок затриманий", - уклав Аброськін.

"Це жах! Але питання, а куди самі матусі дивляться, коли з такими сходяться?!", - написали в коментарях.

"Ось тому, ми і говоримо про створення реєстру цих збоченців", - відповів Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром знайшли тіло 13-річної дівчинки Інни, яку тиждень шукала поліція. Вбивцею виявився раніше судимий рецидивіст.

Також з'ясувалося, що мати вбитої Інни була абсолютно байдужою до її пошуків.

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Місце
Україна
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Лето. Проституки дорогие, а у люмпена нет гривень на секс. А хочется. Вот и хватают деток и тянут в кусты: сопротивления никакого, и далеко не каждый ребенок расскажет. А безнаказанность порождает потребность делать это снова и снова.
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Закон Порядок
Закон Порядок
и этот извращенец голосовал за порошенко и за ющенко.
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Петришин Роман
Петришин Роман
Закон Порядок, извращенщи голосують за зе
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Закон Порядок
Закон Порядок
Петрова Ольга, овца.фуцина.шмуцина.где это
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