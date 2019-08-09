"Це у відповідь": ЗСУ розгромили позиції окупантів на Донбасі. Відео

У мережу виклали відео потужного вогневого удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.

Ролик опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що це була відповідь на агресію окупантів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Удар по позиціях окупантів Скріншот відео

"Ашотакоє". Це у відповідь.

– Готовий!

– Давай, давай, давай!

– Даю!

Через кілька секунд.

– Є, є.

Менше слів, більше діла", – підписав він видовищне відео з професійною роботою українських захисників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський письменник Захар Прилєпін, який раніше воював у лавах терористичної "ДНР", поскаржився, що бойовики його батальйону зазнали втрат особового складу – один окупант ліквідований, ще двоє отримали важкі поранення.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!