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"Це у відповідь": ЗСУ розгромили позиції окупантів на Донбасі. Відео

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У мережу виклали відео потужного вогневого удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.

Ролик опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що це була відповідь на агресію окупантів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Удар по позиціях окупантів

Удар по позиціях окупантів

Скріншот відео

"Ашотакоє". Це у відповідь.

– Готовий!

– Давай, давай, давай!

– Даю!

Через кілька секунд.

– Є, є.

Менше слів, більше діла", – підписав він видовищне відео з професійною роботою українських захисників.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський письменник Захар Прилєпін, який раніше воював у лавах терористичної "ДНР", поскаржився, що бойовики його батальйону зазнали втрат особового складу – один окупант ліквідований, ще двоє отримали важкі поранення.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Юрій Мисягін
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Епт, Масягин! Жив еще курилка, а мог бы и Тымчуку компанию составить.
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филипп филипыч
филипп филипыч
классный ролик. теперь шумиха спадет. упоротые такие легкоманипулируемые)
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