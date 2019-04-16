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"Це цинічна брехня!" Насіров подасть в суд на скандального екс-нардепа Крючкова

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Голова Державної фіскальної служби України Роман Насиров має намір звернутися до суду і притягнути до відповідальності скандального екс-нардепа, голову правління холдингової компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова за поширення недостовірної інформації.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що в окремих засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю бізнесмена, в якому, крім усього іншого згадане його прізвище.

"Екстрадиція Крючкова напередодні виборів виглядає як частина якоїсь кампанії. Тому я виступаю категорично проти того, щоб моє прізвище використовувалося для передвиборної боротьби. Вважаю за необхідне офіційно заявити, що в тексті інтерв'ю поширюється недостовірна інформація про мене, вона не відповідає дійсності, носить наклепницький характер, явно випадає навіть з контексту, простіше кажучи - це цинічна брехня! " - написав він.

Роман Насиров

Роман Насиров

Насіров також зазначив, що більш цікавим стає питання, чия це вигадка, або прохання, або замовлення, і з якою метою.

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"Ніякого відношення я, як голова ДФС України, в ніякій протиправній діяльності, в т.ч. яку пов'язують з паном Крючковим не мав і не маю. Заяви проти мене вважаю політичним замовленням, в т.ч. для дискредитації окремих осіб і кандидата в президенти", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня екс-нардепа, голову правління холдингової компанії "Енергомережа", замішаної в корупційній схемі із присвоєння коштів "Запоріжжяобленерго", Дмитра Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну.

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Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
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