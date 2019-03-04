"Це скальпель!" Росію впіймали на використанні новітнього озброєння на Донбасі

На Донбасі терористи застосували новітнє російське озброєння "Краснополь".
Як повідомляє "Радіо Свобода", один із таких снарядів влучив у будинок мирного жителя села Новолуганське на Світлодарській дузі.
"Мене прибило до стінки — і все почало сипатися. У мене стоїть камін і плита, і я якось дивом потрапив під цей куточок", — згадував Віктор Фролов, показавши уламки цегли і дощок, які іще недавно були його будинком.
Повідомляється, що будинок 70-річного пенсіонера знищило влучення лише одного снаряда.
"Це якийсь снаряд не той. Я все бачив. Я був на війні. Але такого снаряда ще не бачив", — зазначив Фролов.
У штабі ООС встановили, що по будинку українця стріляли російським керованим артилерійським боєприпасом "Краснополь".
"Було проведено аналіз саме цього боєприпасу, зібрані всі уламки. Сам боєприпас "Краснополь" має особливості — це і система наведення, це і бойова частина, стабілізаційна частина, ті ж хвостові наконечники, які дозволяють здійснювати коригування траєкторії польоту вже на підльоті до цілі", — наголосив спікер Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Залишки снаряда "Краснополь"
Радіо Свобода
Знищений вибухом будинок
Радіо Свобода
Зазначається, що керований артилерійський снаряд "Краснополь" має калібр — 152 міліметри, вага снаряда — 50 кг. Осколково-фугасна бойова частина дозволяє вражати бронетехніку і укріплені військові об'єкти на відстані до 20 кілометрів. Наводиться боєприпас за допомогою лазерного променя, що входить до складу комплексу. Вогонь ведуть із самохідних гаубиць "Мста-С".
"Для того, щоб використовувати цей боєприпас, потрібен лазерний цілевказівник-далекомір, який підсвічує ціль, а вже на відбитий лазерний промінь летить цей снаряд і влучає. Цей далекомір є у складі штатних підрозділів регулярних Збройних сил", — додав заступник начальника науково-дослідного управління Генштабу ЗСУ Віктор Шидлюх.
"Краснополь"
Радіо Свобода
Додамо, що російські ЗМІ не раз повідомляли, як військові Росії застосовували "Краснополь".
"Від запуску до цілі — максимум 15 секунд. Снаряд, аналогів якому у світі більше немає, "Краснополь". Розробка тульського конструкторського бюро... Роботу "Краснополя" можна порівняти з ювелірною хірургічною операцією. Військові так і називають його — "скальпель", — повідомляло російське ТБ.
Наголосимо, що дана зброя є тільки у трьох країн: Російської Федерації, Китаю та Індії.
"На час проголошення незалежності України цей боєприпас був новий і розроблений нещодавно. Він не встиг надійти на територію України і потрапити до нас на склади. Ніколи його не купували, він не надходив до нас на озброєння — це достовірна інформація", — підсумував Шидлюх.
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи розв'язали криваві бої на Донбасі.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!