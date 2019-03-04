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"Це скальпель!" Росію впіймали на використанні новітнього озброєння на Донбасі

15.4тЧитати матеріал російською

На Донбасі терористи застосували новітнє російське озброєння "Краснополь".

Як повідомляє "Радіо Свобода", один із таких снарядів влучив у будинок мирного жителя села Новолуганське на Світлодарській дузі.

"Мене прибило до стінки — і все почало сипатися. У мене стоїть камін і плита, і я якось дивом потрапив під цей куточок", — згадував Віктор Фролов, показавши уламки цегли і дощок, які іще недавно були його будинком.

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Повідомляється, що будинок 70-річного пенсіонера знищило влучення лише одного снаряда.

"Це якийсь снаряд не той. Я все бачив. Я був на війні. Але такого снаряда ще не бачив", — зазначив Фролов.

У штабі ООС встановили, що по будинку українця стріляли російським керованим артилерійським боєприпасом "Краснополь".

"Було проведено аналіз саме цього боєприпасу, зібрані всі уламки. Сам боєприпас "Краснополь" має особливості — це і система наведення, це і бойова частина, стабілізаційна частина, ті ж хвостові наконечники, які дозволяють здійснювати коригування траєкторії польоту вже на підльоті до цілі", — наголосив спікер Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Залишки снаряда "Краснополь"

Залишки снаряда "Краснополь"

Радіо Свобода

Знищений вибухом будинок

Знищений вибухом будинок

Радіо Свобода

Зазначається, що керований артилерійський снаряд "Краснополь" має калібр — 152 міліметри, вага снаряда — 50 кг. Осколково-фугасна бойова частина дозволяє вражати бронетехніку і укріплені військові об'єкти на відстані до 20 кілометрів. Наводиться боєприпас за допомогою лазерного променя, що входить до складу комплексу. Вогонь ведуть із самохідних гаубиць "Мста-С".

"Для того, щоб використовувати цей боєприпас, потрібен лазерний цілевказівник-далекомір, який підсвічує ціль, а вже на відбитий лазерний промінь летить цей снаряд і влучає. Цей далекомір є у складі штатних підрозділів регулярних Збройних сил", — додав заступник начальника науково-дослідного управління Генштабу ЗСУ Віктор Шидлюх.

"Краснополь"

"Краснополь"

Радіо Свобода

Додамо, що російські ЗМІ не раз повідомляли, як військові Росії застосовували "Краснополь".

"Від запуску до цілі — максимум 15 секунд. Снаряд, аналогів якому у світі більше немає, "Краснополь". Розробка тульського конструкторського бюро... Роботу "Краснополя" можна порівняти з ювелірною хірургічною операцією. Військові так і називають його — "скальпель", — повідомляло російське ТБ.

Наголосимо, що дана зброя є тільки у трьох країн: Російської Федерації, Китаю та Індії.

"На час проголошення незалежності України цей боєприпас був новий і розроблений нещодавно. Він не встиг надійти на територію України і потрапити до нас на склади. Ніколи його не купували, він не надходив до нас на озброєння — це достовірна інформація", — підсумував Шидлюх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи розв'язали криваві бої на Донбасі.

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Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Название изнаряду нинаравыца,прыдояхаю новое .."Крыжополь"млять!
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1
1
Файбер Моня
Файбер Моня
Так называемая "третья сила" - нацистские "добробаты" продолжают провокационные обстрелы позиций восточных республиканцев и ВСУ с целью продолжить любой ценой эскалацию военных действий с последующей ГИБЕЛЬЮ УКРАИНЦЕВ и разрушением их городов и сёл. Подобная мерзостная подлость со стороны бандерлогов станет основанием для неминуемой и суровой кары, которая постигнет их в недалёком будущем.
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5
3
Белый господин
Белый господин
Стоимость такого снаряда как 5 домов пенсионеров. Зачем нужно было такую дорогую штуку использовать невесть куда? Ищи кому выгодно, тогда и станет ясна причина событий.
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4
3
Довженко Валентин
Довженко Валентин
Пуйлу выгодно.
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2
2

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