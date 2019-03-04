"Це скальпель!" Росію впіймали на використанні новітнього озброєння на Донбасі

На Донбасі терористи застосували новітнє російське озброєння "Краснополь".

Як повідомляє "Радіо Свобода", один із таких снарядів влучив у будинок мирного жителя села Новолуганське на Світлодарській дузі.

"Мене прибило до стінки — і все почало сипатися. У мене стоїть камін і плита, і я якось дивом потрапив під цей куточок", — згадував Віктор Фролов, показавши уламки цегли і дощок, які іще недавно були його будинком.

Повідомляється, що будинок 70-річного пенсіонера знищило влучення лише одного снаряда.

"Це якийсь снаряд не той. Я все бачив. Я був на війні. Але такого снаряда ще не бачив", — зазначив Фролов.

У штабі ООС встановили, що по будинку українця стріляли російським керованим артилерійським боєприпасом "Краснополь".

"Було проведено аналіз саме цього боєприпасу, зібрані всі уламки. Сам боєприпас "Краснополь" має особливості — це і система наведення, це і бойова частина, стабілізаційна частина, ті ж хвостові наконечники, які дозволяють здійснювати коригування траєкторії польоту вже на підльоті до цілі", — наголосив спікер Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Залишки снаряда "Краснополь" Радіо Свобода

Знищений вибухом будинок Радіо Свобода

Зазначається, що керований артилерійський снаряд "Краснополь" має калібр — 152 міліметри, вага снаряда — 50 кг. Осколково-фугасна бойова частина дозволяє вражати бронетехніку і укріплені військові об'єкти на відстані до 20 кілометрів. Наводиться боєприпас за допомогою лазерного променя, що входить до складу комплексу. Вогонь ведуть із самохідних гаубиць "Мста-С".

"Для того, щоб використовувати цей боєприпас, потрібен лазерний цілевказівник-далекомір, який підсвічує ціль, а вже на відбитий лазерний промінь летить цей снаряд і влучає. Цей далекомір є у складі штатних підрозділів регулярних Збройних сил", — додав заступник начальника науково-дослідного управління Генштабу ЗСУ Віктор Шидлюх.

"Краснополь" Радіо Свобода

Додамо, що російські ЗМІ не раз повідомляли, як військові Росії застосовували "Краснополь".

"Від запуску до цілі — максимум 15 секунд. Снаряд, аналогів якому у світі більше немає, "Краснополь". Розробка тульського конструкторського бюро... Роботу "Краснополя" можна порівняти з ювелірною хірургічною операцією. Військові так і називають його — "скальпель", — повідомляло російське ТБ.

Наголосимо, що дана зброя є тільки у трьох країн: Російської Федерації, Китаю та Індії.

"На час проголошення незалежності України цей боєприпас був новий і розроблений нещодавно. Він не встиг надійти на територію України і потрапити до нас на склади. Ніколи його не купували, він не надходив до нас на озброєння — це достовірна інформація", — підсумував Шидлюх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи розв'язали криваві бої на Донбасі.

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