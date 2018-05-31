"Це саботаж": волонтер розповів про проблему в питанні ліцензії "Інтера"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення провалила збори з питання анулювання ліцензії телеканалу "Інтер", який неодноразово потрапляв в скандали через показ пропагандистські фільми та концерти з прихильниками "русского міра".

"Саботаж або корупція? Або гра на ворога? Національна Рада теле- радіо мовлення в черговий раз провалила збори, де мають розглядати питання анулювання ліцензії "Інтеру". Кожен раз, хтось із членів цієї Ради захворює, не приходить і т.д. в результаті вже тричі не змогли зібрати кворум для винесення "Інтеру" попередження", - розповів відомий волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, такі дії є явним саботажем.

"Це явний саботаж. Питання тепер, хто гроші за таке платить? Ми повинні припинити всі можливі джерела російської пропаганди. Будь-які спроби перевести наше ставлення в нейтральне або лояльне до РФ, СРСР, Митного союзу - повинні отримувати жорстку відсіч", - закликав він.

Волонтер зазначив, що поки росіяни вбивають українців і ведуть війну, потрібно говорити з ними виключно в холодному і жорсткому тоні.

"Демонструючи рішучість воювати і битися до кінця. Нам же через проросійські ЗМІ і спікерів нав'язують російські наративи, що несе загрози національній безпеці. І тут, Рада або свідомо або за службовою невідповідністю деяких її членів грає проти українських інтересів", - резюмував Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 травня нардеп з "Народного фронту" Микола Княжицький розповів, що "Інтер" незаконно отримав ліцензію на частоти, тому держава в законному порядку може припинити його мовлення. 16 травня стало відомо, що Нацрада з теле- і радіомовлення буде моніторити ефір телеканалів "Інтер" і NEWSONE, після чого можуть призначити позапланові перевірки.