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22 січня • оновлено в 05:51
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/ Розслідування

"Це Росія!" Режисер-друг Путіна вирішив "привласнити" половину України

1.8т
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Скандальний режисер Карен Шахназаров, який є затятим фанатом президента РФ Володимира Путіна, нахабно заявив, що вважає половину України споконвічно російськими територіями.

Пропагандистську тезу, спрямовану на підтримку окупаційної риторики Кремля, він озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Свій спіч Шахназаров почав з брехливих тверджень про те, що західні й східні регіони України нібито не мають між собою нічого спільного, а тому повинні бути розділені.

"На мій погляд, це непоєднуване – захід і схід України непоєднувані. Нічого з цим не вдієш за жодних обставин. Ну неможливо поєднати тих, хто боровся з нацизмом, з людьми, в коренях яких є зв'язки з людьми, які так чи інакше були на іншій стороні", – висловився неадекватний прихильник концепції "русского міра".

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

Скріншот відео

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Після цього він перейшов до мрій про те, якій країні повинні дістатися ті чи інші регіони суверенної української держави.

"Західна Україна – це, в принципі, дійсно Австро-Угорщина, це Європа, це інше. Схід України – в принципі, це Росія, це Євразія, це зовсім інше коріння! Ну не можна цього зробити! Чехія і Словаччина набагато ближчі, і за мовою, і за культурою. Але вони свого часу мирно-тихо розійшлися й нормально співіснують сьогодні. Це єдиний вихід. Можете проклинати, але по-іншому ніяк не вийде. Це неможливо поєднати", – продовжив він наполегливо повторювати пропагандистський штамп про необхідність знищення єдиної й неподільної Країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Шахназаров Карен
Місце
Росія
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что он сказал не так??? Декоммунизация и демоскализация до конца....Отказаться от подарков коммуняк и москалiв!!!! Как пришло так и уйдет.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Самое смешное, что и кастрюли считают так же, но дальше кухни не выносят
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Фашист,во всей своей красе
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