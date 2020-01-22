"Це Росія!" Режисер-друг Путіна вирішив "привласнити" половину України

Скандальний режисер Карен Шахназаров, який є затятим фанатом президента РФ Володимира Путіна, нахабно заявив, що вважає половину України споконвічно російськими територіями.

Пропагандистську тезу, спрямовану на підтримку окупаційної риторики Кремля, він озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Свій спіч Шахназаров почав з брехливих тверджень про те, що західні й східні регіони України нібито не мають між собою нічого спільного, а тому повинні бути розділені.

"На мій погляд, це непоєднуване – захід і схід України непоєднувані. Нічого з цим не вдієш за жодних обставин. Ну неможливо поєднати тих, хто боровся з нацизмом, з людьми, в коренях яких є зв'язки з людьми, які так чи інакше були на іншій стороні", – висловився неадекватний прихильник концепції "русского міра".

Карен Шахназаров Скріншот відео

Після цього він перейшов до мрій про те, якій країні повинні дістатися ті чи інші регіони суверенної української держави.

"Західна Україна – це, в принципі, дійсно Австро-Угорщина, це Європа, це інше. Схід України – в принципі, це Росія, це Євразія, це зовсім інше коріння! Ну не можна цього зробити! Чехія і Словаччина набагато ближчі, і за мовою, і за культурою. Але вони свого часу мирно-тихо розійшлися й нормально співіснують сьогодні. Це єдиний вихід. Можете проклинати, але по-іншому ніяк не вийде. Це неможливо поєднати", – продовжив він наполегливо повторювати пропагандистський штамп про необхідність знищення єдиної й неподільної Країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на сайті Кремля з'явилося розпорядження про створення робочої групи з внесення правок до конституції Росії, які необхідні для необмеженої влади Путіна після закінчення його президентського терміну.

У цю групу серед інших увійдуть екстерорист "ДНР" Захар Прилєпін і режисер Карен Шахназаров.

Нагадаємо, раніше Шахназаров уже заявляв, що Україну нібито може спіткати доля колишньої Чехословаччини. На його думку, країна повинна розділитися, оскільки в ній живе два різних народи.

Також він цинічно звинуватив Україну в зраді Росії. При цьому фанат Путіна промовчав про те, що країна-агресорка позбавила її 7% території та розв'язала війну на Донбасі.

Крім усього Шахназаров заявив, що Україна нібито розпадеться, якщо не відмовиться від проросійськи налаштованої частини свого суспільства.

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