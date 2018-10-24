''Це реальний фашизм!'' Пропагандистів КремльТВ розгромили за інтерв'ю з мертвою студенткою

Пропагандистку Ольгу Скабеєву треба внести до санкційних списків за скандальне інтерв'ю із загиблою студенткою Керченського політехнічного коледжу Аліною Керовою на кремлівському телеканалі "Россия 1".

Про це написала у своєму Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, назвавши телепередачу огидною.

"Мама дівчинки була вимушена вдруге їхати у морг на впізнання своєї мертвої дитини. Це не вкладається у голові, це більше, ніж аморальність і відсутність журналістських стандартів, це повна деградація і участь у найгірших геббельсівських практиках. Це реальний фашизм", — зазначила вона.

Геращенко здивувалася, що у санкційних списках США і ЄС досі лише кілька кремлівських пропагандистів, безпосередньо причетних до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та гібридної війни.

Аліна Керова

"А ці скабеєви хіба не причетні? До огидної пропаганди і розпалювання ворожнечі, ненависті, агресії проти сусідніх країн, націй, народів, національностей. Чому їх немає у санкційних списках цивілізованих країн? Чому наша видатна спілка журналістів досі не виступила з такою ініціативою на різних міжнародних зборах?" — запитує вона.

За словами Геращенко, українська делегація у ПАРЄ має виступити з такою ініціативою, щоб "ці прізвища аморальних людей, які руйнують європейські цінності, також були внесені до санкційних списків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "Россия 1" пояснив скандальне інтерв'ю тим, що дівчина, з якою говорила ведуча Ольга Скабеєва, побоялася називати своє справжнє ім'я.