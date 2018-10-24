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''Це реальний фашизм!'' Пропагандистів КремльТВ розгромили за інтерв'ю з мертвою студенткою

7.7тЧитати матеріал російською

Пропагандистку Ольгу Скабеєву треба внести до санкційних списків за скандальне інтерв'ю із загиблою студенткою Керченського політехнічного коледжу Аліною Керовою на кремлівському телеканалі "Россия 1".

Про це написала у своєму Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, назвавши телепередачу огидною.

"Мама дівчинки була вимушена вдруге їхати у морг на впізнання своєї мертвої дитини. Це не вкладається у голові, це більше, ніж аморальність і відсутність журналістських стандартів, це повна деградація і участь у найгірших геббельсівських практиках. Це реальний фашизм", — зазначила вона.

Геращенко здивувалася, що у санкційних списках США і ЄС досі лише кілька кремлівських пропагандистів, безпосередньо причетних до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та гібридної війни.

Аліна Керова

Аліна Керова

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"А ці скабеєви хіба не причетні? До огидної пропаганди і розпалювання ворожнечі, ненависті, агресії проти сусідніх країн, націй, народів, національностей. Чому їх немає у санкційних списках цивілізованих країн? Чому наша видатна спілка журналістів досі не виступила з такою ініціативою на різних міжнародних зборах?" — запитує вона.

За словами Геращенко, українська делегація у ПАРЄ має виступити з такою ініціативою, щоб "ці прізвища аморальних людей, які руйнують європейські цінності, також були внесені до санкційних списків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "Россия 1" пояснив скандальне інтерв'ю тим, що дівчина, з якою говорила ведуча Ольга Скабеєва, побоялася називати своє справжнє ім'я.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаВибух у Керчі
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