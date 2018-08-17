Це політика: Жданов пояснив наступ ЗСУ на Донбасі

Насправді у пересуванні ЗСУ до лінії розмежування в районі проведення ООС простежується більшою мірою політична, ніж військова складова.

Таку думку "Сегодня" висловив полковник запасу, екс-працівник оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олег Жданов, зазначивши, що з точки зору проведення військової операції треба було б узяти під контроль лінію розмежування.

На думку військового експерта, в такому випадку сили ООС могли б гарантувати захист підконтрольної території, а з іншого боку "для Путіна ми б створили неможливість проведення успішної наступальної операції на таку підготовлену і глибоко ешелоновану оборону наших військ".

"Просто зараз там, де російським окупаційним військам ми заважаємо, вони нам влаштовують "криваві лазні", як це було на Ясинуватській розв'язці, на Світлодарській дузі та в інших пунктах. Якщо в Золотому ми не заважаємо бойовикам, отже, не було підсилень обстрілів по нас, ані зазнавання втрат", - вважає Жданов.

Також, за його словами, існує частка популізму у словах деяких вітчизняних політиків, які вихваляються успіхами українських військових поблизу лінії розмежування на Донбасі.

"Ми нічого не відвойовували у бойовиків і нікого не вибивали з позицій терористів. На 90-100% присутня частка популізму у заявах наших політиків, що ми у когось щось відвойовуємо. Існує лінія розмежування, зафіксована Мінськими угодами. Жоден солдат - ні з того, ні з нашого боку не перетнув цю лінію ні на сантиметр. Інакше ту сторону, яка першою перетне лінію розмежування, звинуватять у зриві "Мінська-2" і мирного врегулювання конфлікту", - пояснив він.

Жданов додав, що слова "наступ" і "відвойовувати" є недоречними, бо Росія їх може трактувати як порушення Мінських угод з боку України.

Нагадаємо, за офіційними даними, з початку проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня 2018 року Збройні сили взяли під контроль 15 кв км української території.