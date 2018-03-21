Це лише початок: генерал пообіцяв десятиліття боротьби з Кремлем

Боротьба України за свою незалежність тільки розпочинається.

"Росія ніколи - повторюю, ніколи - не погодиться з тим, що Україна відірвалася від неї", - заявив "Обозревателю" генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата.

"Наше протистояння і наша боротьба за свою незалежність тільки розпочинається. Всі ці мирні ініціативи - це лише імітація миру. Цього миру не буде ніколи. Росія будуватиме політику таким чином, щоб, нехай не сьогодні, так через 10 років, не через 10, так через 20 років змусити Україну повернутися в лоно Росії", - попередив генерал.

На його думку, такою є довгострокова перспектива відносин України з Російською Федерацією.

"А короткострокова перспектива залежить, перш за все, від України", - запевнив Лопата.

"Якби Україна показала Росії дієві кроки в питаннях економічного підйому, то навіть простому росіянину стало б очевидно, що щось в його країні робиться не так. Вони б сказали: "Подивіться, як рвонула Україна - і зі свободи слова, і з економічних показників. Значить, щось ми робимо не те - обіцяли одне, а виходить щось інше".

Відповідаючи на репліку "Обозревателя" про те, що кремлівська пропаганда напевно знівелює всі успіхи України, що вона і робить зараз, генерал запевнив: "Сьогодні приховати інформацію неможливо. Навіть РФ вже живе інтернетом. Як би ви не завуальовували правду, вона проб'ється, шила в мішку не сховаєш, правда завжди знайде шлях".

Як писав "Обозреватель", раніше Анатолій Лопата заявив, що президенту Росії не судилося досягти своєї мети номер один.