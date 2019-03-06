"Це ганьба!" Українці різко відреагували на скандал в оборонці

Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей із Росії, отримавши великі суми "відкатів".
Національним антикорупційним бюро було відкрито кілька кримінальних проваджень щодо корупції в "Укроборонпромі".
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, як вони ставляться до скандалу.
Згідно з результатами проведеного опитування три точки зору набрали майже рівну кількість голосів. Найбільше, 29% респондентів назвали виявлені корупційні дії ганьбою і відзначили, що покарати винних – справа честі.
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Ще 28% українців заявили, що розслідування схоже на брудне замовлення перед виборами.
Разом із тим, 21% опитаних вважають, що в Україні пошумлять і когось звільнять, але нічого не зміниться.
Журналістів у їх справі підтримали 14% респондентів. Вони відзначили внесок команди Дениса Бігуса у викриття злочинних схем.
Для 8% українців немає сторони, яка права в ситуації, що склалася. "Нікому не вірю, обидві сторони приховують правду", – висловилися вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Гладковський також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.
Як стало відомо, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн грн передоплати за таємну угоду.
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