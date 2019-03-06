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"Це ганьба!" Українці різко відреагували на скандал в оборонці

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Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей із Росії, отримавши великі суми "відкатів".

Національним антикорупційним бюро було відкрито кілька кримінальних проваджень щодо корупції в "Укроборонпромі".

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, як вони ставляться до скандалу.

Згідно з результатами проведеного опитування три точки зору набрали майже рівну кількість голосів. Найбільше, 29% респондентів назвали виявлені корупційні дії ганьбою і відзначили, що покарати винних – справа честі.

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"Це ганьба!" Українці різко відреагували на скандал в оборонці

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Ще 28% українців заявили, що розслідування схоже на брудне замовлення перед виборами.

Разом із тим, 21% опитаних вважають, що в Україні пошумлять і когось звільнять, але нічого не зміниться.

Журналістів у їх справі підтримали 14% респондентів. Вони відзначили внесок команди Дениса Бігуса у викриття злочинних схем.

Для 8% українців немає сторони, яка права в ситуації, що склалася. "Нікому не вірю, обидві сторони приховують правду", – висловилися вони.

"Це ганьба!" Українці різко відреагували на скандал в оборонці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
опитування ОбозревателяБоротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Укроборонпромопрос
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Юг Руси
Юг Руси
Хуйня всё это!!! Это рука Москвы!!!
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