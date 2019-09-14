"Це формула Путіна!" Забужко розгромила план по Донбасу

Українська письменниця Оксана Забужко назвала "формулу Штайнмайера", яка стосується визначення статусу Донбасу, формулою президента Росії Володимира Путіна.

Своєю думкою вона поділилася на особистій сторінці в Facebook, згадавши своє інтерв'ю 2016 року, де вона говорила про контроль лідера Кремля.

"Володимиру Рибаку в Донецьку вже живіт розпороли за український прапор, а на Форумі європейських письменників в Берліні цей газпромівський викормок Штайнмайер починає розповідати, як треба розуміти Путіна: бачите, в Україні деякі люди хочуть заборонити російську мову, а там же був не тільки Шевченко, але і Гоголь, який вважав, що Україна повинна бути частиною Росії ... Це все говориться з трибуни, а я після нього повинна виступати, і всі мої домашні заготовки вилетіли з голови", - зазначила вона.

Оксана Забужко Facebook Оксани Забужко

В результаті Забужко сказала, що там, де проливається кров, говорити про діалог - це цинізм лицемірів, це не українці вбивають росіян за українську мову, це ті, хто прийшли на нашу землю, вбивають українців за жовто-блакитний прапор, і якщо в цих умовах ви говорите про діалог, то рано чи пізно закінчите форматом шоу "5 хвилин Гітлеру - 5 хвилин єврею".

"Це був дикий шок, тому що ніхто тоді в Європі так ще не говорив - через два місяці Путіна порівняла з Гітлером Даля Грібаускайте, і це викликало, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію, а потім це все ще намагалися представити як "український внутрішній конфлікт". Я вже можу мемуари писати з усього, що було пережито за цей час, і якими хвилями вся ця інформвійна йшла. Тому, як тільки чую фразу" Європа від нас втомилася", мені відразу хочеться сказати: "Покажіть свої погони". Тому що немає ніякої єдиної "Європи", це теж путінський "мем" - реакція в різних країнах навіть серед політикуму спочатку була дуже різною", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував ініціативу провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окупованим Донбасом, озвучену чинним главою відомства Вадимом Пристайком.

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