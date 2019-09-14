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14 вересня • оновлено в 08:15
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/ Розслідування

"Це формула Путіна!" Забужко розгромила план по Донбасу

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Українська письменниця Оксана Забужко назвала "формулу Штайнмайера", яка стосується визначення статусу Донбасу, формулою президента Росії Володимира Путіна.

Своєю думкою вона поділилася на особистій сторінці в Facebook, згадавши своє інтерв'ю 2016 року, де вона говорила про контроль лідера Кремля.

"Володимиру Рибаку в Донецьку вже живіт розпороли за український прапор, а на Форумі європейських письменників в Берліні цей газпромівський викормок Штайнмайер починає розповідати, як треба розуміти Путіна: бачите, в Україні деякі люди хочуть заборонити російську мову, а там же був не тільки Шевченко, але і Гоголь, який вважав, що Україна повинна бути частиною Росії ... Це все говориться з трибуни, а я після нього повинна виступати, і всі мої домашні заготовки вилетіли з голови", - зазначила вона.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

Facebook Оксани Забужко

В результаті Забужко сказала, що там, де проливається кров, говорити про діалог - це цинізм лицемірів, це не українці вбивають росіян за українську мову, це ті, хто прийшли на нашу землю, вбивають українців за жовто-блакитний прапор, і якщо в цих умовах ви говорите про діалог, то рано чи пізно закінчите форматом шоу "5 хвилин Гітлеру - 5 хвилин єврею".

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"Це був дикий шок, тому що ніхто тоді в Європі так ще не говорив - через два місяці Путіна порівняла з Гітлером Даля Грібаускайте, і це викликало, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію, а потім це все ще намагалися представити як "український внутрішній конфлікт". Я вже можу мемуари писати з усього, що було пережито за цей час, і якими хвилями вся ця інформвійна йшла. Тому, як тільки чую фразу" Європа від нас втомилася", мені відразу хочеться сказати: "Покажіть свої погони". Тому що немає ніякої єдиної "Європи", це теж путінський "мем" - реакція в різних країнах навіть серед політикуму спочатку була дуже різною", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував ініціативу провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окупованим Донбасом, озвучену чинним главою відомства Вадимом Пристайком.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Оксана Забужко
Місце
Україна
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
С одной стороны х0хлы постоянно воют: "Сколько хероев наших превратили в мясо", с другой - "война до победы", "никаких перемирий". Причем о последнем обычно воют те, кому окопы в принципе не грозят)))) Рогулье, вы уж определитесь?
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Решетников Александр
Решетников Александр
Токсичность Орды должна стать основополагающим принципом в отношениях с казламордой сволочью.
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70rus xxx
70rus xxx
Так какие проблемы,продолжайте уничтожать друг-друга.Оксана против диалога,ну что ж ,это прекрасно.Выше статья про фильм "Илловайск",видно,любимый боевик Оксаны.
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