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"Це дуже небезпечно!" Україну попередили про активізацію "п'ятої колони"

2.6тЧитати новину російською

В Україні різко активізувалася діяльність "п'ятої колони", яка загрожує національній безпеці.

Про це заявив "Апострофу" координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук. За його словами, Україні буде важко захиститися від проросійських політиків, оскільки країні треба "знайти золоту середину, щоб догодити Європі та при цьому захистити себе".

"Суть в тому, що Україна є правовою державою. І відсутність воєнного стану плюс європейські демократичні цінності, які ми зараз взяли на озброєння, в стані війни грають погану роль. І тут мова не тільки про Віктора Медведчука, а взагалі про "п'яту колону", яка дуже активно діє в Україні. Більш того, в цьому році вони вже почали виповзати з нір. Якщо в 2014-15 роках вони сиділи тихо як таргани за грубкою, то сьогодні вони вже в повний зріст починають критикувати партію війни, просувати свої тези і так далі. Це дуже небезпечний процес для воюючої країни", - сказав Тимчук.

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"Як їх нейтралізувати в умовах, коли різні правозахисні міжнародні організації розповідають про те, що ми повинні робити, а що ні, при цьому вони це розповідають з позиції країни мирного часу? Для нас ця ситуація має дуже неприємний відтінок і є дуже складною. Адже потрібно балансувати між певними європейськими цінностями мирного часу і при цьому намагатися зберігати захист своїх національних інтересів воюючої країни", - додав він.

Як писавOBOZREVATEL, недавно в Росії пригрозили розділом України, цинічно висловившись про війну на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
"найти золотую середину, чтобы угодить Европе и при этом защитить себя" Ах вот оказывается в чём суть нерабства, угождать Европе! И да, с " правовым государством" он конечно загнул.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Суть в том, что Украина является правовым государством." Ага, особенно это заметно, когда стада зигующих педерастов жгут "ватные" телеканалы, громят посольства и бетонируют банки, а т.н. правоохранители стоят и тупо на это смотрят.Это заметно, когда имевшее все разрешения судно захватывается после захода в порт.Ну а "пятая колонна" вычисляется на Украине по универсальной формуле "Хто не скаче, той москаль"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Дуже надiюся, що це просто звичайне передвиборне базiкання, а не перший дзвiночок до сучасної постанови старого спектаклю "Пожежа у рейхстазi" - з проголошенням воєнного стану i комендантського часу, забороною партiй та рухiв, вiдмiною на невизначений час виборiв та все таке iнше, що звичайно вiдбувається, коли починаються розмови про "п'яту колону"…
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