"Це дуже небезпечно!" Україну попередили про активізацію "п'ятої колони"

В Україні різко активізувалася діяльність "п'ятої колони", яка загрожує національній безпеці.

Про це заявив "Апострофу" координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук. За його словами, Україні буде важко захиститися від проросійських політиків, оскільки країні треба "знайти золоту середину, щоб догодити Європі та при цьому захистити себе".

"Суть в тому, що Україна є правовою державою. І відсутність воєнного стану плюс європейські демократичні цінності, які ми зараз взяли на озброєння, в стані війни грають погану роль. І тут мова не тільки про Віктора Медведчука, а взагалі про "п'яту колону", яка дуже активно діє в Україні. Більш того, в цьому році вони вже почали виповзати з нір. Якщо в 2014-15 роках вони сиділи тихо як таргани за грубкою, то сьогодні вони вже в повний зріст починають критикувати партію війни, просувати свої тези і так далі. Це дуже небезпечний процес для воюючої країни", - сказав Тимчук.

"Як їх нейтралізувати в умовах, коли різні правозахисні міжнародні організації розповідають про те, що ми повинні робити, а що ні, при цьому вони це розповідають з позиції країни мирного часу? Для нас ця ситуація має дуже неприємний відтінок і є дуже складною. Адже потрібно балансувати між певними європейськими цінностями мирного часу і при цьому намагатися зберігати захист своїх національних інтересів воюючої країни", - додав він.

Як писавOBOZREVATEL, недавно в Росії пригрозили розділом України, цинічно висловившись про війну на Донбасі.