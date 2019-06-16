ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Труп висів на стовпі: під Дніпром чоловік загинув страшною смертю. Фото 18+

3.6тЧитати матеріал російською

Під Дніпром на стовпі знайшли повішеним труп чоловіка, якого вбило струмом.

Надзвичайна подія сталася на дачному кооперативі в неділю, 16 червня, близько 14:30, передає "Інформатор".

Чоловік був електриком і поліз на стовп для проведення робіт. Але він вхопився за штир і його вдарило струмом.

Новини
Шкіра посиніла: в Києві у під'їзді будинку виявили труп

Очевидці події викликали правоохоронців до місця інциденту. Тіло знімали з висоти за допомогою спецобладнання.

Під Дніпром вбило електрика

Під Дніпром вбило електрика

dp.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в Дніпрі поблизу моста Метро знайшли труп чоловіка.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
УкраїнаДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
1
Цікаво
19
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel