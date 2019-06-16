Труп висів на стовпі: під Дніпром чоловік загинув страшною смертю. Фото 18+

Під Дніпром на стовпі знайшли повішеним труп чоловіка, якого вбило струмом.
Надзвичайна подія сталася на дачному кооперативі в неділю, 16 червня, близько 14:30, передає "Інформатор".
Чоловік був електриком і поліз на стовп для проведення робіт. Але він вхопився за штир і його вдарило струмом.
Очевидці події викликали правоохоронців до місця інциденту. Тіло знімали з висоти за допомогою спецобладнання.
Під Дніпром вбило електрика
dp.informator.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в Дніпрі поблизу моста Метро знайшли труп чоловіка.
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