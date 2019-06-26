Труну несли діти: стало відомо, як насправді загинули священик із дочкою на Київщині

Священик, який потонув у селі Щербаки поблизу Білої Церкви на Київщині зі своєю 4-річною дочкою, кинувся їй на допомогу, коли та впала у воду з крутого берега.

Нові подробиці інциденту розповіли журналісти ТСН. Як стало відомо, 58-річний протоієрей Богдан разом із дочкою Анісією хотіли скупатися у водоймі й шукали більш пологий спуск (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Однак, дівчинка зірвалася з крутої скелі. Батько, який стрибнув за нею у воду, теж загинув.

Місце трагедії Скрін відео

Місце трагедії Прес-служба Нацполіції

Поховали батька і доньку в Почаєві на Тернопільщині 26 червня. Щоб провести їх в останню путь, жителі трьох сіл зібралися біля церкви в Яблунівці, де священик служив протягом останніх трьох років.

Відзначається, що без батька залишилося шестеро дітей. Під час похорону саме вони несли труну із загиблою сестрою.

Похорони Скрін відео

Похорони Скрін відео

За словами сільського голови Яблунівки, люди дуже полюбили свого священика, який своїми руками ремонтував і добудовував храм.

Нагадаємо, священик поїхав до кар'єру на авто, щоб забрати свого старшого сина, який відпочивав на березі разом із друзями. Чоловік і його дочка зникли, поки хлопці складали намет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області рятувальники знайшли тіло 5-річної дитини, яка потонула у річці разом зі своєю мамою. За попередньою інформацією, жінка в момент НП була п'яною.

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