Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", поспішив виправдатися за свій гучний пост про величезні втрати терористів на Донбасі.

Він заявив, що написав його лише для того, щоби змусити окупантів не допустити такого в майбутньому, і похвалився, що нібито досяг мети. Свою позицію він виклав у статті для "Вільної преси".

"Після двох років роботи нашого батальйону, кількість убитих і поранених бійців і офіцерів перевищила 30 осіб, і зараз становить 1/7 від загального складу підрозділу. Це, звісно, багато. Будь-яку свою операцію ми найсерйознішим чином відпрацьовували і відпрацьовуємо, але, оглядаючись тепер назад, доводиться визнати, що частини втрат все ж таки можна було б уникнути", — пише письменник-терорист.

Продовжуючи виправдовуватися, він зазначив, що терористи могли втратити ще більше особового складу, і тоді кількість ліквідованих окупантів була б удвічі, а то і втричі більшою.

Захар Прилєпін Facebook Володимира Семенова

"У будь-якому разі я практично ніколи про втрати в нашому підрозділі не писав і не говорив. Пішов востаннє тільки тому, що побачив: керівництво армії "ДНР" не зовсім адекватно сприймало ситуацію на тій ділянці фронту, де працюють наші бійці. Ситуація набула критичного стану і треба було дати це зрозуміти людям, які ухвалюють рішення. За три дні мені стало відомо, що низку необхідних заходів щодо стабілізації ситуації на тій ділянці фронту вжито. Що ж, спрацювало", — пояснив Прилєпін публікацію свого посту, який розвінчав міф російської пропаганди про "непереможних ополченців".

Крім того, злочинець бурхливо відреагував на те, як новину про масову ліквідацію терористів "ДНР" висвітлили в українських ЗМІ. Він спробував переконати свою публіку в тому, що інформацію на вільних територіях нібито спотворили фейками.

"Після мого посту кілька десятків українських медіа вибухнули щасливими новинами: сепарів згубили, оце так свято! Основна їхня настанова: до рашкостану поїхали труни. Ці нелюди ніяк не можуть второпати хоча б того факту, що труни зазвичай нікуди не їдуть. З тих чотирьох востаннє загиблих — троє були жителями Донецької і Луганської областей. По суті, вони такі самі українці, як і ті, що радіють їхній смерті, пускаючи бульки слини на всі боки", — уїдливо висловився розлючений Прилєпін.

Захар Прилєпін КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР", поскаржився на величезні втрати терористів на Донбасі. За його словами, тільки за останніх два місяці вони склали 70 осіб. Таку статистику він озвучив на офіційному брифінгу спікера МЗС Росії Марії Захарової.

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