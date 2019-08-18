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Трос обірвався: у Карпатах трапилася жахлива трагедія з туристами

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В Івано-Франківській області на території "Буковеля" під час роуп-джампінгу (екстремальний стрибок з висоти за допомогою канатів) обірвався трос: двоє туристів впали вниз на пішохідну доріжку.

Після інциденту, який стався ввечері 17 серпня, 26-річний хлопець і 21-річна дівчина з множинними травмами доставлені до лікарень, пише "Галицький кореспондент".

Життю постраждалих нічого не загрожує.

У "Буковелі" прокоментували інцидент.

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"Дуже шкода, що на території ТК "Буковель" трапився неприпустимий випадок, в якому постраждали люди. Курорт надав підприємцю ділянку для ведення діяльності, тому фактично не несе відповідальність за роботу підприємця", – заявила прес-секретар курорту Оксана Островська.

За її словами, робота атракціону припинена, а трос, який обірвався, направлений на експертизу.

Роуп-джампінг

Роуп-джампінг

IRecommend

У свою чергу власник роуп-джампінгу надає інформацію компетентним органам.

Читайте на OBOZREVATEL, чому українські туристи гинуть на курортах.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
Карпати курорт Буковель
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Они не причем. Пусть скажет барыга петя: это все происки рассеян.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Трос еще с советских времен наверно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тут явно не обошлось без ФСБ...
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