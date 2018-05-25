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Трирічний план ФСБ: Україна перехопила таємний лист Аксьонову

12тЧитати новину російською

Федеральна служба безпеки Росії надсилала голові окупаційної "влади" анексованого Криму Сергію "Гоблін" Аксьонову секретний лист, в якому позначила трирічний план по відношенню до кримських татар.

Про це розповів народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Укрінформу.

"Не так давно ми перехопили один секретний лист ФСБ на ім'я так званого глави Республіки Крим Аксьонова. Там йдеться про трирічний план ФСБ щодо кримських татар, щоб їх схилити до співпраці з окупаційною владою", - розповів Джемілєв.

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За його словами, в листі було сказано: "З метою надання психоемоційного впливу на кримських татар, на Меджліс кримськотатарського народу, які ведуть українську пропаганду і не визнають анексію рекомендується".

"І зазначаються плани: масові обшуки під виглядом пошуку злочинців, фільтрації, арешти, і найбільш мерзенне – активізація діяльності радикально налаштованих кримських татар патріотичних російських організацій. Тобто, по суті, нацьковування російських фашистів на кримських татар, розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - підкреслив він.

Джемілєв додав, що не знає жодної цивілізованої країни, де б розпалювалася міжнаціональна ворожнеча.

"Ми 13 березня цього року, коли збирали дипломатів, акредитованих у Києві, щоб проінформувати їх про ситуацію – ми це робимо щороку, ознайомили їх з цим документом. Я не знаю жодної цивілізованої країни, де на території, яка розглядається як своя, розпалювалася б міжнаціональна і міжконфесійна ворожнеча. А в Росії це робиться на державному рівні", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джемілєв розповів про ядерні боєголовки Росії на території Криму.

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Тема
анексія Криму
Особа
Мустафа Джемілєв
Місце
Україна
Об'єкти
кримські татариФСБ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Я недавно перехватил письмо от Эрдогана Джамилёву. Там сказано следующее: "Ты, пенёк старый, уже не можешь нихрена и ни на что не влияешь. Только тявкаешь, как полудохлый шакал. А потому денежного содержания будешь лишен. Р. Эрдоган" За подлинность письма ручаюсь.
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