Тримали на морозі старих і дітей: з'явилися подробиці про підлість ''Л/ДНР'' на Донбасі

Терористи на пунктах пропуску не пропускали громадян, які слідували на територію, підконтрольну Україні.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook, уточнивши, що літні люди і діти змушені були годинами чекати на морозі своєї черги.

"Прикордонними підрозділами зі складу Об’єднаних сил забезпечено безперебійна робота контрольних пунктів в’їзду-виїзду та належний рівень безпеки для громадян. В той же час представники російських збройних формувань діючи в умовах грубого порушення прав людини, уповільнюють пропуск громадян через лінію розмежування та здійснюють накопичення людей і транспорту на тимчасово окупованій території України", – йдеться в повідомленні.

За даними ООС, за минулу добу окупанти пропускали через КПП тільки певні категорії осіб.

"Решта громадян, особливо люди похилого віку, жінки та діти, змушені в холодну пору тривалий час перебувати в довжелезних чергах перед блокпостами проросійських бойовиків та очікувати на виїзд з тимчасово окупованої території України", – уточнили в штабі.

Пункт пропуску Depo.Донбас

Через дії терористів в таких умовах померли двоє українців. Медикам не вдалося врятувати їх життя, незважаючи на невідкладну допомогу за місцем прибуття на підконтрольну Україні територію.

"Такому ризику щодня піддаються тисячі громадян, що змушені слідувати на контрольовану територію України рятуючись від складних соціально-економічних умов, що створили на тимчасово окупованих територіях України підконтрольні агресору самопроголошені органи влади. З метою зменшення потенційної небезпеки від перебування громадян в очікувані на перетин лінії розмежування, прикордонниками зі складу Об’єднаних сил організовано заходи по мінімізація часу проведення контролю", – розповіли в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в СЦКК розповіли, як померли літні люди на пунктах пропуску через дії терористів.