Тримали голими і без туалету: стало відомо про страшні знущання в інтернаті на Вінниччини

Правозахисники і чиновники Вінницької ОДА застали в Плисківського психоневрологічному інтернаті (Вінницька область) голих пацієнтів, з босими ногами і без доступу до туалету.

У зв'язку з цим була призначена ревізія в установі. Деталі слідства повідомили в прес-службі прокуратури Вінницької області, передає УНН.

"Призначена ревізія фінансово-господарської діяльності та проводяться експертизи, адже було відзначено, що підопічних неналежним чином годують, тому (перевіряється) на що гроші були зняті з їх рахунки. Проведення фінансово-господарської ревізії - це те, що передбачено законом. Провадження відкрито за ч. 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини)", - розповіли в прокуратурі.

Також наголошується, що ще нікому не оголошували про підозру, однак обласна рада розірвала контракт з директором інтернату.

Лікарня, ілюстрація 24 канал

"Обласна рада розірвала з ним контракт. І він зараз перебуває на лікарняному. Лікарі не дозволяють йому поки за станом здоров'я спілкуватися, проте встановлено, хто працював в ту зміну. Про підозрі ще не оголошено, адже не закінчилося досудове розслідування", - відзначили в прокуратурі.

Як повідомляли в відкритих джерелах, інцидент стався 23 вересня, коли під час повторної перевірки інтернату моніторингова група виявила порушення, пов'язані з нелюдським поводженням з підопічними.

Зокрема, було виявлено групу голих жінок, їх закрили на ніч під замок, без чергового, який повинен допомагати їм ходити в туалет, давати воду і надавати першу домедичну допомогу.

Ще в одному приміщенні виявили оголених чоловіків і жінок - підопічні психоневрологічного інтернату перебували в одній великій кімнаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в психлікарні Одеси жорстоко знущаються над пацієнтами, їх б'ють і не пускають в туалет.

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