Тримає в страху селище: шкуродер влаштував тир зі свого двору на Дніпропетровщині

Мешканці селища Кулебівка у Дніпропетровській області бояться свого сусіда, який з пневматичної рушниці стріляє по тваринах і спускає на людей своїх собак.

Чоловік уже поранив з десяток домашніх та вуличних вихованців, а трьох вбив. Люди двічі викликали поліцію, проте він спустив собаку, і слідчо-оперативна група не змогла зайти. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мешканка Марина знайшла свого собаку Лорда, який стікав кров'ю у буди. Жінка повела його до ветеринара, який підтвердив, що рана від кулі. Марина запевняє, що шкуродер стріляв з пневматики. І таке трапляється вже не в перший раз.

Лілія Топольник показала журналістам знімок маленького невинного песика, якого чоловік застрелив прямо у лоба. Коли вона прийшла до нього з питанням, чим тварина його могла образити, сама ледве не постраждала.

"Він виявив агресію і спустив на мене собаку", - сказала Лілія.

Ще одна сусідка побоялася показувати своє обличчя, тому що впевнена, що чоловік їй помститься. Він підстрелив на її очах двох бродячих собак.

"Нічого вони не робили, вони не чіпали! Він просто з-за паркану тренується", - сказала вона.

Всі жителі селища живуть у страху. Щоб відвести дітей в школу, їм доводиться йти через протилежну сторону вулиці, щоб не потрапити на очі до сусіда. Адже чоловік нацьковував своїх собак на перехожих, і навіть на дітей.

У поліції збираються відкрити провадження за статтею "Жорстоке поводження з тваринами". Якщо його провину доведуть, то загрожуватиме штраф, всього в розмірі 850 гривень, або арешт на півроку.

Як повідомляв "Обозреватель", в Київській області шкуродер забив собаку лопатою, в результаті чого поліція відкрила кримінальне провадження.