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15 квітня • оновлено в 00:35
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Трепак розкрив секрети амбарної книги Партії регіонів

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У так званій "амбарній книзі" Партії регіонів є записи, коли впливові політичні діячі отримували одноразову виплату в кілька мільйонів доларів.

Про це в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону розповів колишній заступник генерального прокурора України Віктор Трепак. Він зазначив, що перш ніж передавати книги в НАБУ, він точно переконався в їх оригінальності.

"Я зробив, можу так сказати, навіть експертизу. Я переконався, що це оригінальні документи. Тому що я теж був вражений, коли їх переглядав. І я теж думав, що з ними робити. Я боявся, щоб хто-небудь не втягував мене в якусь історію. Я добре вивчав, дивився, з'ясовував. І коли я зрозумів, що це оригінальні документи, я їх віддав за підслідністю", – сказав Трепак.

Віктор Трепак

Віктор Трепак

"Лівий берег"

Він розповів, що гроші отримували політики і чиновники з різних сфер, які, як виявилося, багато років були корумпованими. І все це документировалось в даних книгах.

"Людина розписувався, безумовно. Були випадки, коли хтось розписувався за когось іншого. Було таке, але він давав пояснення, чому так чинить. Тобто це різна історія. Різна, але я вважаю, що вона дуже цікава", – каже екс-заступник генпрокурора.

За його словами, багатомільйонні кошти отримували відомі і впливові люди в політиці.

"Мільйони доларів були. Мільйони. Одноразові виплати були мільйонами доларів. Кілька мільйонів доларів", – заявив Трепак.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Трепак вважає, що пр езідент Володимир Зеленський, звільнивши генпрокурора Руслана Рябошапку і призначивши замість нього Ірину Венедіктову, допустив чергову величезну кадрову помилку.

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Особа
Віктор Трепак
Місце
Україна
Тег
Партія регіонів
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