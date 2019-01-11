''Треба визволяти'': у Росії заговорили про обмін українських моряків

Обмін 24 українських моряків, захоплених Росією у Чорному морі, може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.
Так, їх хочуть обміняти на росіян, які відбувають покарання в українських в'язницях. Про це заявило російське дипломатичне джерело із кола високопосадовців, пишуть "Известия".
"Багато що залежить від української сторони, наскільки Київ буде готовий іти на конкретні домовленості. Проте треба розуміти, що зараз обміняти українських моряків неможливо... Треба дочекатися рішення суду, після чого можна розмовляти про обмін. В українських в'язницях сидить досить багато росіян, яких треба визволяти. Однак до виборів в Україні це навряд чи можливо", — зазначив співрозмовник.
Полонені моряки
Про реальність обміну моряків ВМСУ на росіян заявив і скандально відомий депутат нелегітимної Державної думи Леонід Калашников. Він пояснив, що подібний процес може відбутися навіть за умови, що двосторонні відносини між країнами перебувають у кризі.
В Україні представники урядових і парламентських кіл вже висловили готовність до обміну, зазначивши, що повернення моряків в Україну є одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів держави.
"Ми хочемо, щоб хлопці якомога раніше повернулися додому. У нас є кого запропонувати Росії для обміну, і про це нещодавно говорив наш генеральний прокурор", — заявили українські джерела.
Захоплення кораблів України у Чорному морі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків зазнали поранень.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна висунула вимогу Росії щодо термінових переговорів про військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.
Станом на 27 грудня всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на всіх полонених українців.
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