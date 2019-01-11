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''Треба визволяти'': у Росії заговорили про обмін українських моряків

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Обмін 24 українських моряків, захоплених Росією у Чорному морі, може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.

Так, їх хочуть обміняти на росіян, які відбувають покарання в українських в'язницях. Про це заявило російське дипломатичне джерело із кола високопосадовців, пишуть "Известия".

"Багато що залежить від української сторони, наскільки Київ буде готовий іти на конкретні домовленості. Проте треба розуміти, що зараз обміняти українських моряків неможливо... Треба дочекатися рішення суду, після чого можна розмовляти про обмін. В українських в'язницях сидить досить багато росіян, яких треба визволяти. Однак до виборів в Україні це навряд чи можливо", — зазначив співрозмовник.

Полонені моряки

Полонені моряки

Про реальність обміну моряків ВМСУ на росіян заявив і скандально відомий депутат нелегітимної Державної думи Леонід Калашников. Він пояснив, що подібний процес може відбутися навіть за умови, що двосторонні відносини між країнами перебувають у кризі.

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В Україні представники урядових і парламентських кіл вже висловили готовність до обміну, зазначивши, що повернення моряків в Україну є одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів держави.

"Ми хочемо, щоб хлопці якомога раніше повернулися додому. У нас є кого запропонувати Росії для обміну, і про це нещодавно говорив наш генеральний прокурор", — заявили українські джерела.

Захоплення кораблів України у Чорному морі

Захоплення кораблів України у Чорному морі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Загострення в Азовському моріобмін полоненими
Місце
Україна
Теги
Державна Дума РосіїКерченська протока
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Сначала суд, потом переговоры по обмену. Других вариантов быть не может.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Поменять на дурчинова и на всеукраинского логопеда паубия....
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CARGO 100
CARGO 100
В конце концов, что бы эти "моряки" не говорили о России, отказывались понимать русский язык, их надо обменять. Вернуть к тем, кто им давал приказ. Они военнослужащие и выполняли свою присягу ... Правильный ли приказ, абы нет - это не их дело. Сопляки решили стать героями ... Не убили и слава Богу
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
CARGO 100, вернуть??им дадут героев...)) и выстроится очередь из новых идиотов
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