"Треба миритися?" Геращенко показала фото звірств російських військових на Донбасі

Опубліковано фото важкого поранення бійця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, що підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі.

Знімок у Facebook опублікувала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Ну що, втомлені від війни "голуби миру", які просто перестали стріляти десь посередині і обрали своїм ворогом опозицію, забувши й ім'я того, хто живе у Кремлі. Це нове фото. Наших хлопців, з героїчної, елітної, крутої 128 гірсько-штурмової. Вчора двоє бійців, зокрема командир, отримали важкі поранення. Підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Міна. Ворожа. Російських окупаційних військ. Поблизу Новотроїцького", – написала нардепка.

Геращенко зазначила, що тоді, коли тривають обстріли позицій ЗСУ, Україна веде торгівлю з Росією.

"У цей час слуги (члени партії "Слуга народу". – Ред.) відновили торгівлю електроенергією і вугіллям (вивезеним з окупованого Донбасу) із РФ. Треба миритися?" – додала вона.

Обережно, фото 18+!

Поранений боєць ЗСУ Facebook Ірина Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 листопада двоє українських військовослужбовців підірвалися у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Одним із поранених є командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, полковник Євген Коростельов.

Обидва військових були госпіталізовані з важкими пораненнями. Одному відірвало стопу і перебило гомілку, у другого – відкритий перелом колінного суглоба і множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

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