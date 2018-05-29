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Трансляція "параду ДНР": СБУ взялася за видання Курченка

3.1тЧитати новину російською

Служба безпеки України почала розслідування трансляції "параду Перемоги ДНР" українським виданням "Корреспондент", яке належить олігархові втікачу Сергію Курченку.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат від "Народного фронту", голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики у Верховній Раді Вікторія Сюмар, це створює важливий прецедент.

Вона також опублікувала відповідь СБУ на її запит, в якому зазначено, що кримінальне провадження відкрито за ч.2 статті 436-1 Кримінального кодексу України (Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів за допомогою засобів масової інформації).

Зазначимо, що першим на інцидент із трансляцією звернув увагу шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Він закликав написати відповідну заяву до СБУ.

У зв'язку з інцидентом секретар РНБО Олександр Турчинов також звернувся до СБУ з вимогою провести розслідування і внести ЗМІ-порушника до списку санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 травня "Кореспондент" вів пряму онлайн-трансляцію так званого параду Перемоги у терористичній "ДНР".

Крім того, видання транслювало аналогічний захід у Москві.

Особи
Орест СохарВікторія СюмарСергій Курченко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Служба безпеки України
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