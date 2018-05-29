Трансляція "параду ДНР": СБУ взялася за видання Курченка

Служба безпеки України почала розслідування трансляції "параду Перемоги ДНР" українським виданням "Корреспондент", яке належить олігархові втікачу Сергію Курченку.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат від "Народного фронту", голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики у Верховній Раді Вікторія Сюмар, це створює важливий прецедент.

Вона також опублікувала відповідь СБУ на її запит, в якому зазначено, що кримінальне провадження відкрито за ч.2 статті 436-1 Кримінального кодексу України (Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів за допомогою засобів масової інформації).

Зазначимо, що першим на інцидент із трансляцією звернув увагу шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Він закликав написати відповідну заяву до СБУ.

У зв'язку з інцидентом секретар РНБО Олександр Турчинов також звернувся до СБУ з вимогою провести розслідування і внести ЗМІ-порушника до списку санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 травня "Кореспондент" вів пряму онлайн-трансляцію так званого параду Перемоги у терористичній "ДНР".

Крім того, видання транслювало аналогічний захід у Москві.