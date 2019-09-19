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19 вересня • оновлено в 23:17
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Трагедія в "Токіо Стар": названо нового винуватця смертельної пожежі в готелі

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Головному інженеру готелю "Токіо-Стар" в Одесі, де під час пожежі загинули 9 осіб, повідомили про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки.

Про це повідомила прес-служба прокуратури області. Як зазначили правоохоронці, з 2009 року цей громадянин фактично відповідав за справність систем і підбір для роботи осіб, які повинні були ремонтувати сантехнічне та електричне обладнання, а також керував роботою цих осіб.

При цьому в липні 2019 року в готелі неодноразово спрацьовували автомати захисту електрообладнання, однак заходи для встановлення причин неполадок і їх усунення прийняті не були.

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Разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки в готелі. У своїй діяльності зазначені особи підпорядковувалися безпосередньо власникам закладу.

Прокуратура зазначає, що згідно з інформацією з перевірок органів Державної служби з надзвичайних ситуацій, господарська діяльність закладу роками велася з істотними порушеннями пожежної безпеки, і в 2012 році через це робота готелю була зупинена.

Протягом 2013-2018 років, щоб перешкодити перевіркам контролюючих органів і припиненню незаконної діяльності готелю, власниками здійснено ряд угод з метою забезпечення діяльності цього закладу під виглядом нових суб'єктів господарювання.

Відзначимо, головний інженер готелю підозрюється за ч. 2 ст. 270 КК України. Це правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Трагедія в "Токіо Стар"

Трагедія в "Токіо Стар"

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
Тег
розслідування
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