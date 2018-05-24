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Трагедія MH17: Росія назвала докази своєї провини "фейком СБУ"

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Росія вважає докази міжнародної групи з розслідування аварії Boeing-777 в небі над Донбасом у 2014 році "підробками і фейками".

Про це офіційно заявило Міністерство оборони РФ.

"Групі не варто спиратися на факти і свідчення свідків, а не "плодам фейкогенераторов" з Bellingcat або СБУ", - йдеться в повідомленні військового відомства Росії.

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Також в МО поскаржилися, що голландські слідчі не враховують показання очевидців про пуск ракети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Розслідування підтвердило, що літак був збитий з установки "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
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