Співробітники Служби безпеки України викрили і блокували масштабного розкрадання державних лісових ресурсів у Закарпатській області.

За попередніми оцінками, незаконна схема з подання топчиновників держлісництв завдала країні збитків на майже 14 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що такий заробіток налагодили керівники "Хустського лісодослідницького господарство" та Ужанського національного природного парку. На ввірених їм територіях, вони налагодили систематичну вирубку лісу.

На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на 14 млн грн ssu.gov.ua

"У межах кримінального провадження під час оглядів ділянок з фахівцями-екологами співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та завдання шкоди природоохоронному фонду. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у службових приміщеннях державних лісництв правоохоронці вилучили речові та документальні докази протиправної діяльності", – йдеться у повідомленні.

На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на 14 млн грн ssu.gov.ua

Водночас оперативники СБУ спіймали на махінаціях із землею і керівництво "Брустурянського лісомисливського господарства". Зокрема, всупереч чинному законодавству, керівник підприємства погодив технічну документацію щодо перегляду меж земельних ділянок. Це призвело до виведення з державної власності земель лісового фонду загальною площею у майже 6 гектарів.

На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на 14 млн грн ssu.gov.ua

Нині вже проведено земельно-технічну та земельно-оціночну експертизи, якими підтверджено протиправну діяльність керівника держпідприємства. За результатами проведення обшуків йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на 14 млн грн ssu.gov.ua

Зазначається, що за вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження, тривають слідчі дії. А викриття зловмисників проводилося на виконання Указу президента України "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" спільно зі слідчими територіального управління ДБР у Львові й під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на 14 млн грн ssu.gov.ua

На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на 14 млн грн ssu.gov.ua

На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на 14 млн грн ssu.gov.ua

На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на 14 млн грн ssu.gov.ua

На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на 14 млн грн ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру трьом поліцейським в Харківській області, які створили штучні умови для поліпшення показників розкриття злочинів, пов'язаних з вирубуванням лісів.

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