Тисячі доларів та бабуся на Mercedes: військові прокурори опублікували декларації

Група військових прокурорів України опублікувала свої декларації за 2019 рік, в яких вказала велику наявність квартир та дорогих авто.

Як пишуть "Вести", найчастіше правоохоронці реєстрували майно на рідних і близьких.

Заступник начальника першого відділу процесуального управління ГВП Владислав Кулініч в 2015 році в декларації вказував будинок в Миколаївській області. У 2018 році він переводиться до Києва і набуває кімнату в гуртожитку. У 2019 році Кулинич одружився. На дружину записаний автомобіль Toyota RAV4. Жінка володіє квартирою в 66 м² в Вишгородському районі та кімнатою 18,8 м2 в столиці.

Також прокурор вказує заощадження в гривнях на 221 тис., в доларах США він декларує 12 тисяч. Ще 5 тисяч доларів декларує його дружина.

Прокурор Іван Прозорський в декларації за 2016 року вказував, що живе в однокімнатній квартирі матері в Запоріжжі. Також він їздив на ВАЗ 21099 і не мав ніяких заощаджень. Але перед звільненням в 2019 році він вказав в декларації Hyundai Tucson, грошовий подарунок від дружини на 80 тисяч гривень і 4500 доларів на рахунку в банку.

Прокурор Кирило Позняк в 2017 році вказав в декларації лише авто Volkswagen Jetta 2012 випуску, яке купив за 67 тис гривень.

Пізніше він вказав 65-метрову квартиру в Кремінній, Луганській області. Пізніше в Києві від батька Володимира Позняка він отримав квартиру в Києві. Також Позняк купив дворічний Nissan Rougе за 150 тисяч гривень.

Начальник спецвідділу ГВП Андрій Філюк в 2016 році вказав лише третину квартири в Луцьку і старий пікап Renault. А перед звільненням в 2019 році, він вже придбав квартиру в Києві, зареєстровану на дружину.

Mercedes Ілюстрація

При цьому на дружину Філюка була оформлена 100-метрова квартира і три гаража в Харкові. Також в декларації Філюка з'явився будинок в селі Тарасове на Волині в 250м², зареєстрований на громадянина Тодося Філюка.

Також у дружини Філюка у власності значаться два автомобілі BMW і Land Cruiser Prado. А сам Філюк пересів на джип Mercedes ML 350.

Військовий прокурор Олександр Болдін в 2017 році вказав автомобіль Volkswagen Jetta. На дружину була записана квартира в Луганській області, особистого транспорту у сім'ї не було. А в 2019 році в наявності трикімнатну квартиру в Києві.

Прокурор Юрій Левчук в 2016 році вказав в декларації лише зарплату, матеріальну допомогу та стипендію на загальну суму 76 тисяч гривень. Але за рік служби в Львівському гарнізоні він отримав в розпорядження дві кімнати в гуртожитках Києва та Львова. При цьому накопичив 120 тисяч гривень і 1500 доларів заощаджень готівкою. У 2018 році на рахунку у нього вже було 235 тисяч гривень та 600 доларів.

Прокурор Сергій Долгополов в 2015 році вказав кімнату в гуртожитку, паркомісце в столиці і квартиру батька. Також Долгополов задекларував дві квартири батька в Бучі та Горлівці. У Горлівці також перебувала 1-кімантна квартира мами прокурора.

Також в декларації на ім'я Віталія Долгополова значилися 4 іномарки. А пізніше чоловік придбав квартиру в Києві і авто Infiniti Q50.

Прокурор Віталій Опанасенко в 2017 році вказав в декларації офіс в 95м² і частину невеликої квартири в Києві. Але вже тоді він оформив елітний позашляховик Infiniti FX37s на бабусю, Катерину Вербило. У банку у прокурора лежало 5000 доларів і 100 тисяч гривень.

Але в 2018 році він від матері отримує квартиру в 129м² і гараж. Також бабуся прокурора змінила Infiniti на Lexus GX460. А грошові активи Опанасенка в доларі виросли рівно в 10 разів.

У 2019 Опанасенко подає перед звільненням декларацію, в якій з'являється його співмешканка Катерина Шманова. На дівчину записані годинник LONGINES (мінімальна ціна 30 тис грн), AUDEMARS PIGUET (від 40 тис до 1,5 млн грн), браслет MERRATINO DELL'ORO.

Також бабуся прокурора робить онукові негрошовий подарунок еквівалентом в 770,8 тис грн. Ще півмільйона гривень Опанасенко заробляє на продажу нерухомості. Його дівчина також продає нерухомість, але на суму в 1,2 млн. гривень. Тим часом, зарплата прокурора за 2019 рік становить лише 441 тисячу гривень.

Після звільнення в зміненій декларації Опанасенко вказав, що його бабуся пересіла на Mercedes ML 350.

Також він вказує продаж цінних паперів, рухомого майна, нерухомості та заняття підприємництвом на суми від 250 до 675 тисяч гривень. Також прокурор вносить у виправлену декларацію інформацію щодо 4 рахунків в різних банках, зареєстрованих на нього та Шманову.

Нагадаємо, що 2 вересня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України збільшив зарплату генерального прокурора України Руслана Рябошапки з 37 тисяч до 93 тисяч гривень.

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