Тисне ФСБ: адвокат повідомив тривожні новини про полонених моряків ВМСУ

Органи російської ФСБ продовжують чинити тиск на військовополонених українських моряків, захоплених у Чорному морі. Вони направляють до них оперативних працівників для проведення позапроцесуальних бесід без присутності адвокатів.

Так представники країни-агресора намагаються схилити українських військових до визнання провини у скоєнні кримінального злочину, до самообмови або обмови когось із товаришів, написав на своїй сторінці у Facebook адвокат моряків Микола Полозов.

"Всім військовополоненим морякам адвокатами нашої команди були роз'яснені неприпустимість і незаконність подібних дій з боку органів ФСБ. Кожному моряку адвокат повідомив про алгоритм дій у разі здійснення подібної провокації щодо нього. Окремо були проговорені і такі оперативні заходи, як "внутрішньокамерна розробка", коли в ролі оперативника виступає співкамерник — інший ув'язнений", — розповів правозахисник.

Військовополонені українські моряки

Полозов додав, що за фактами незаконного чинення тиску на військовополонених українських моряків готуються адвокатські запити в СІЗО і відповідні скарги.

За його словами, не виключено, що в період тривалих новорічних свят, коли СІЗО будуть закриті на вхід для адвокатів і не буде здійснюватися проведення слідчих дій з моряками, ці обставини будуть використовуватися органами ФСБ для подальшого чинення тиску на військовополонених.

Як повідомляв OBOZREVATEL,