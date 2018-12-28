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Тисне ФСБ: адвокат повідомив тривожні новини про полонених моряків ВМСУ

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Органи російської ФСБ продовжують чинити тиск на військовополонених українських моряків, захоплених у Чорному морі. Вони направляють до них оперативних працівників для проведення позапроцесуальних бесід без присутності адвокатів.

Так представники країни-агресора намагаються схилити українських військових до визнання провини у скоєнні кримінального злочину, до самообмови або обмови когось із товаришів, написав на своїй сторінці у Facebook адвокат моряків Микола Полозов.

"Всім військовополоненим морякам адвокатами нашої команди були роз'яснені неприпустимість і незаконність подібних дій з боку органів ФСБ. Кожному моряку адвокат повідомив про алгоритм дій у разі здійснення подібної провокації щодо нього. Окремо були проговорені і такі оперативні заходи, як "внутрішньокамерна розробка", коли в ролі оперативника виступає співкамерник — інший ув'язнений", — розповів правозахисник.

Військовополонені українські моряки

Військовополонені українські моряки

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Полозов додав, що за фактами незаконного чинення тиску на військовополонених українських моряків готуються адвокатські запити в СІЗО і відповідні скарги.

За його словами, не виключено, що в період тривалих новорічних свят, коли СІЗО будуть закриті на вхід для адвокатів і не буде здійснюватися проведення слідчих дій з моряками, ці обставини будуть використовуватися органами ФСБ для подальшого чинення тиску на військовополонених.

Тисне ФСБ: адвокат повідомив тривожні новини про полонених моряків ВМСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Тег
ФСБ
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Ронович Рон
Ронович Рон
А мировое сообщество не хочет, хоть что то сказать саудовской Аравии за убийство, на территории консульства, журналиста Хошоги, которого кронпринц четвертовал и растворил в кислоте, я конечно понимаю, что СА главный союзник Америки, но хоть вид то сделайте какой-то, украинские моряки то живы, им ничего не угрожает, а там то человека растерзали, вашу мать это даже не двойные стандарты.
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Kom AV
Kom AV
Вы там как то договоритесь между собой, он кто адвокат или правозащитник. Это разные специальности и кодексы этики. Если он правозащитник, то идиот. Своей глупостью он может навлечь ужесточение режима. Про сокамерника, так совсем смешно, они, как вас же одусмен заявляла сидят по двое. Ну а если адвокат, то хороший повод для разборки в коллегии по адвокатской этике. Может и практики лешится, из-за профнепригодности...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Если работает ФСБ, а не обычные следаки, так как тяжелая статья. Тоже самое можно сказать про СБУ ... только порошенковский пропагандистский Обозреватель, вам об это не расскажет.
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