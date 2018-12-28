Тисне ФСБ: адвокат повідомив тривожні новини про полонених моряків ВМСУ

Органи російської ФСБ продовжують чинити тиск на військовополонених українських моряків, захоплених у Чорному морі. Вони направляють до них оперативних працівників для проведення позапроцесуальних бесід без присутності адвокатів.
Так представники країни-агресора намагаються схилити українських військових до визнання провини у скоєнні кримінального злочину, до самообмови або обмови когось із товаришів, написав на своїй сторінці у Facebook адвокат моряків Микола Полозов.
"Всім військовополоненим морякам адвокатами нашої команди були роз'яснені неприпустимість і незаконність подібних дій з боку органів ФСБ. Кожному моряку адвокат повідомив про алгоритм дій у разі здійснення подібної провокації щодо нього. Окремо були проговорені і такі оперативні заходи, як "внутрішньокамерна розробка", коли в ролі оперативника виступає співкамерник — інший ув'язнений", — розповів правозахисник.
Військовополонені українські моряки
Полозов додав, що за фактами незаконного чинення тиску на військовополонених українських моряків готуються адвокатські запити в СІЗО і відповідні скарги.
За його словами, не виключено, що в період тривалих новорічних свят, коли СІЗО будуть закриті на вхід для адвокатів і не буде здійснюватися проведення слідчих дій з моряками, ці обставини будуть використовуватися органами ФСБ для подальшого чинення тиску на військовополонених.
Як повідомляв OBOZREVATEL,
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. У цей день вони ухвалили рішення тільки щодо рядових членів екіпажу кораблів. В результаті 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС. Всім морякам загрожує шість років позбавлення волі.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна поставила вимогу Росії щодо термінових переговорів стосовно військовополоненим, проте в РФ заблокували пропозицію.
Крім того, станом на 27 грудня всі 24 захоплених українських моряки визнали себе військовополоненими.
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