"Типовий російський маразм": розкриті плани Кремля щодо Криму

У Кремля є декілька варіантів вирішення проблеми з водопостачанням в анексованому Криму.

Як повідомив кандидат історичних наук, історик і археолог Сергій Климовський у блозі на OBOZREVATEL, перший — це військове вторгнення й окупація півдня України, у другій — привести у 2019 році до влади в Україні маріонетковий промосковський уряд.

"Оскільки ймовірність обох цих планів "плаваюча", то існує і реалістичніший третій план вирішення проблеми водопостачання, і його повноцінна реалізація почнеться у 2019 році після пуску залізничного руху мостом через Керченську протоку", — додав він.

На думку історика, дії окупаційної влади в Криму, зокрема, скорочення кількості лікарів, неякісний ремонт доріг і вулиць, закриття деяких підприємств, відбирання землі тощо, які часто розцінюють як типовий російський маразм, — ідеально вписуються у цей план № 3.

"План №3 дозволяє вирішити проблему водопостачання методом скорочення населення Криму, із заміною до тих 700 тисяч осіб, які, за оцінкою російських експертів ще 2015 року, можуть там жити й користуватися його водними ресурсами. Ці 700 тис. добре вписуються і в схему "повернення Криму в рідну гавань" або більш прозаїчно — інтеграції його в економіку РФ", — наголосив Климовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабміні заявили, що для можливого відновлення подачі води в Крим Росія повинна офіційно визнати його окупацію. При цьому Москва жодного разу офіційно не зверталася до України щодо питання водопостачання.

Раніше повідомлялося, що на відновлення екосистеми Криму після посухи знадобиться щонайменше 10 років.