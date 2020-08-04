Нещодавній скандал з нападом на жінку з дитиною, її жорстоким побиттям і спробою згвалтування у поїзді Маріуполь-Київ, а також повна безпорадність у цій ситуації з боку співробітників УЗ знову привернула увагу до того, що відбувається на залізниці. Практично повна відсутність сервісу з одного боку - і регулярні корупційні скандали з іншого вже стали візитівкою державного монополіста. Особливо дивує повна безпорадність Наглядової ради, члени якої отримують чималі зарплати - але досі не відзначилися особливими перемогами у справі наведення порядку на УЗ.

При цьому журналісти одного з українських онлайн-видань провели власне розслідування - і прийшли до висновку: корупція на залізниці може бути чітко структурованою і керуватися однією людиною - вже колишнім очільником УЗ Євгеном Кравцовим, який, на думку авторів розслідування зберіг свій вплив і своїх "ставлеників" на всіх напрямках та рівнях. При цьому він начебто розгортає справжні кадрові війни з тими співробітниками, які можуть завадити реалізації схем.

То що ж розкопали журналісти?

Ще з січня 2020 року знаний експерт з питань функціонування залізниці Сергій Лещенко, який невідомо з якого дива близько року тому увійшов до складу наглядової ради "Укрзалізниці", очолив новостворений комітет з питань комплаенсу та антикорупції. Злі язики подейкують, що сталося це не через численні таланти екс-журналіста та нардепа-"єврооптиміста", а через його тісні стосунки з НАБУ. Стосунки, які наштовхують на думку, що Лещенко виконує в УЗ роль "агента під прикриттям", адже чим далі – тим частіше, подейкують, НАБУ залучається до бізнесових, політичних та кадрових розбірок всередині товариства.

А залучатися там є до чого.

Всередині УЗ вже ходять легенди про досягнення колишнього очільника залізниці Євгена Кравцова, який віртуозно поєднував масштабні кадрові війни у компанії з побудовою на залізниці серйозних корупційних схем, які, за чутками, і досі забезпечують панові Кравцову шматок хліба з маслом.

І "антикорупціонер" Лещенко, який зайшов у Наглядову раду безпосередньо перед звільненням Кравцова, так і не відзначився особливими досягненнями у ліквідації ймовірно вибудуваної Кравцовим системи та реальними діями по подоланню корупції на залізниці.

Тож нехай не дивуються голова комітету та підкомітету ВРУ Юрій Кісєль та Олександр Скічко, чому в Укрзалізниці спостерігається такий занепад та процвітає корупційний клондайк. Адже, за інсайдами з самої УЗ, чинний в.о.голови правління товариства Іван Юрик входить до групи посадовців, які начебто пов’язані з паном Кравцовим. І – в курсі, а частина вірогідно – і в долі збудованих і досі контрольованих звільненим керівником корупційних схем.

З паном Кравцовим насправді наразі, за чутками та повідомленнями окремих ЗМІ, можуть бути пов’язані багато людей:

- діючий менеджмент Укрзалізниці та її наглядової ради (голова наглядової ради Шевкі Аджунер, члени наглядової ради Олег Журавльов, Сергій Лещенко, Адомас Азулас, Крістіан Кун, Андерс Ослунд),

- попередній в.о. голови правління Желько Марчек,

- нинішній в.о. голови правління Іван Юрик,

- вся вертикаль по лінії фінансів,

- директор з правових питань Артур Резнік та його вертикаль,

- директор з питань інформаційних технологій Костянтин Мальцев,

- вже звільнений директор зі стратегічного розвитку і інвестицій Антон Соболєвський та його вертикаль,

- уповноважений з антикорупційної діяльності Ігор Шевченко (якого називають людиною Резніка),

- попередній директор з розвитку бізнесу Андрій Рязанцев,

- директор регіональної філії "Одеська залізниця" Сергій Нікулін ,

- директор з безпеки Дмитро Ярмак та його вертикаль,

- директор Департаменту комерційної роботи Андрій Мірошніков,

- в.о. директора філії "Центр транспортної логістики" Олег Горенко та його заступник Тимофій Мураховський,

- директор Департаменту адміністративного забезпечення правління Укрзалізниці Дмитро Паробок тощо.

Також подейкують, що і після звільнення Кравцов дуже тісно спілкується з топ-посадовцями Міністерства інфраструктури –, зокрема, з першим заступником міністра Дмитром Абрамовичем. В сферу орбіти Кравцова, за інформацією наших джерел, входив і колишній державний секретар Мінінфраструктури Андрій Галущак – той самий чиновник, якому інкримінують державну зраду і підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Кажуть, одним з захоплень Кравцова є гра у шахи. Ходять чутки, начебто через це його у НАБУ навіть називають "Каспаровим". Хто зна, наскільки вправний Кравцов на шаховій дошці, але у вмінні вірно розставляти підконтрольні собі "фігури" на всіх підрозділах та вертикалях УЗ йому точно не відмовиш. І чи не для того він це робить, аби, смикаючи за потрібні ниточки, керувати вибудуваними схемами?

Спробуємо розібратися.

Наглядова рада банкрутить УЗ?

7 квітря 2020 року голова Служби безпеки України Іван Баканов направив на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля доповідну записку, яка стосувалася УЗ. У цій записці Баканов акцентував увагу на посиленні загрози стійкому і безпечному функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури залізничної галузі через неефективну діяльність наглядової ради АТ "Укрзалізниця". У СБУ констатували: ефективність діяльності наглядової ради УЗ потребує додаткового аналізу, оскільки встановлений нею порядок контролю і регулювання діяльності правління компанії не привели до належного економічного ефекту.

Цитата з документу: "За висновками фахівців, з 2015 року триває постійне знецінення активів компанії (орієнтовно 13 млрд грн), що, в першу чергу, стало причиною системного невиконання фінпланів, призводить до суттєвого відставання темпів капітальних інвестицій на оновлення основних фондів в порівнянні з їх зносом. Так, згідно з консолідованими звітами про виконання фінансових планів УЗ в 2018-2019 рр., не досягнуті планові показники майже за всіма видами діяльності, через що виконання планів капітальних інвестицій в 2018 році склало 67,5%, а за дев'ять місяців 2019 року - 58,6%".

При цьому у ЗМІ регулярно публікуються публікації щодо того, яким успішним керівником був пан Кравцов і які прибутки УЗ мала під його мудрим керівництвом, що, зважаючи на реальний стан товариства, наштовхує на думку про матеріальне стимулювання появи таких публікацій.

Складається враження, що сформована Наглядова рада і встановлений нею протягом 2018-2019 рр. Порядок контролю за діяльністю правління товариства не тільки не сприяли поліпшенню фінансово-економічного становища АТ "Укрзалізниця", а й загострили існуючі проблеми функціонування УЗ.

А от анонсованих зрушень у боротьбі з корупцією у товаристві досі не спостерігається.

При цьому, за чутками, під час обшуків на УЗ, які проводила СБУ спільно з податковою, з товариства могли зникнути документи, що начебто викривають корупційні схеми Кравцова. Мовляв, згадані обшуки стали чудовою ширмою для їх вилучення і, відповідно, убезпечення колишнього очільника УЗ від проблем.

Можливе збереження паном Кравцовим впливу на те, що відбувається в УЗ, вже після звільнення, наші джерела у товаристві пов’язують з тим, що він свого часу був причетний до формування нинішнього складу Наглядової ради. Мовляв, саме тоді туди потрапили люди, що можуть підтримувати Кравцова і сьогодні. При цьому, подейкують, Кравцов дуже тісно спілкується з чинним міністром інфраструктури Криклієм та представником його бек-офісу Грантом Даяном – і начебто навіть має на них серйозний вплив. І саме завдяки цьому, мовляв, йому і вдається і далі реалізувати старі схеми попри те, що формально він не має вже до УЗ жодного стосунку.

А члени Наглядової ради, подейкують, забезпечують прикриття згаданих схем.

Так, приміром, в УЗ досі згадують, як Сергій Лещенко боровся за збереження на посаді близького до Кравцова голови тендерного комітету філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці Валерія Шергіна, якого публічно називав "особистим агентом". Основним завданням Шергіна начебто було забезпечення недоторканності "газових схем" та постачальників газу на УЗ.

Наші джерела в товаристві також запевняють: окрім "газової схеми" Кравцов досі начебто опікується оборудками з подачею вагонів, постачанням олив, дизельного пального, вугілля, електроенергії, закупівлею коліс та люксових авто. І найголовніше – його пов’язують виплатою за рішенням суду коштів компанії VR capital. При цьому, подейкують, по кожній зі схем не без участі продажних ЗМІ призначалися "цапи-відбувайли", часто – люди, які не мали до корупції жодного відношення, а часом – ще й становили загрозу для збереження схем. І всіх цих людей, мовляв, синхронно з появою негативного характеру публікацій починають також викликати на допити у НАБУ. А згодом – просто звільняють.

У ЗМІ з різною періодичністю та в різний час з’являлися негативні публікації щодо ряду посадовців товариства. Це і в.о. члена правління "Укрзалізниці" Роман Веприцький, і директор з інженерно-технічного обслуговування Григорій Бойко, і директор Департаменту безпеки Володимир Ковтун, і директор Департаменту економічної та інформаційної безпеки Олег Назарук та його заступник Артем Олійник, і директор філії Укрзалізниці Максим Міняйло, і операційний директор В’ячеслав Єрьомін, і директор з безпеки Артем Морковкін, і заступники директора регіональної філії "Одеська залізниця" Олег Підлубний та Павло Яценко, і директор філії швидкісної компанії Сергій Лейбук, і директор філії "Центр забезпечення виробництва" Євген Нікітін, і заступник юридичного Департаменту Тамара Титорук та інші.

І, як запевняють наші джерела, усіх їх було звільнено чи дискредитовано за однією і тією ж схемою.

Людям, які ймовірно становили загрозу збереженню корупційних схем на УЗ, не подовжували контракти, скорочували або незаконно звільняли. Так сталося, приміром, Нікітіним, Єрьоміним, Ковтуном, Бойком, Морковкіним, Титоруком, Назаруком, Олійником, Яценком, Лейбуком. До всіх них начебто спершу з обшуками приходили співробітники НАБУ, а потім - їхні прізвища згадувалися у негативного характеру публікацій у ЗМІ. Щось подібне пройшли Веприцький, Єрьомін, Назарук, Олійник, Нікітін, Міняйло, Лейбук, Підлубний.

Приміром, директор по інфраструктурі Роман Веприцький (один з вірогіднихпретендентів на керівника УЗ) був відсторонений за те, що відкрито критикував Наглядову раду і наголошував: за чинного її складу про прибутки на УЗ можна забути. Подейкують, до його "приборкання" причетний Кравцов, який "натравив" на Веприцького НАБУ.

Між іншим, той самий Веприцький раніше називав Кравцова та його ставлеників бенефеціарами корупційних схем на УЗ.

"Шукайте тих, кому це вигідно. Групі колишнього керівника УЗ Євгена Кравцова. Його звільнили, але запущені ним процеси досі працюють – по тендерах, нерухомості, кадрових рішеннях та інших корупційних питань. Нічого не змінилося. Моя думка однозначна: якщо людину звільнили, неприпустимо, щоб вона впливала на процеси, тим більше у державотворчій стратегічній галузі. Мене повернули до УЗ як директора з інфраструктури, а також в.о. члена правління. Відразу ж пішли пропозиції щодо хабарів, я навідріз відмовився. А у відповідь: "Ви не зрозуміли, у нас це в бюджеті закладено, так було завжди". Отже, традиційно існувала система щомісячних платежів, які йдуть конкретним чиновникам УЗ", - казав Веприцький.

До речі, зрештою він сам відмовився претендувати на посаду голови правління УЗ. Наглядова рада також рекомендувала Кабміну звільнити Веприцького з посади в.о члена правління по вантажним перевезенням, однак поки таке рішення КМУ ще не прийнято. При цьому у ЗМІ Веприцького переважно згадують у негативному ключі. Хто зна, чи не тому, що він заважає корупційним схемам на подачі вагонів та вантажних перевезеннях?

"Газові схеми" на УЗ

В одному зі своїх останніх інтерв’ю Сергій Лещенко розповів про те, що до нього Укрзалізниця жодного разу не закуповувала газ через систему ProZorro, натомість закупівлі проводилися за угодами, укладеними ще у 2004 з компанією "ЮгГаз" (яку пов’язуть з Учителем) та компанією "Скела Терциум" (компанія Белашова) та що при ньому вперше провели закупівлю газу через систему ProZorro. Тож корупцію, мовляв, подолано.

Однак Лещенко не згадує про одну суттєву деталь. Закупівля газу хоч і відбулася через систему ProZorro, але проводилась вона славнозвісною філією "Центр забезпечення виробництва", де головою тендерного комітету є той самий "агент" Валерій Шергін, а переможцями тендеру стали все та ж незмінна компанія "ЮгГаз" та пов’язана із "Скела Терциум" фірма-прокладка ТОВ "Інвестсервіс".

Гравці ті ж самі, тільки от ціна інша: цього разу постачання газу відбуватиметься, за даними наших джерел, аж в 2,5 рази дорожче від ринкових цін. Однак ні Наглядову раду, ні НАБУ ця ситуація не зацікавила. І про жодні розслідування того, кому вигідно аж так переплачувати і ще більше погіршувати фінансове становище і без того хронічно "збиткової" "Укрзалізниці" - наразі не чути. І тим більше, ніхто не досліджує можливу причетність до цієї ситуації пана Кравцова.

В вузьких колах, між тим, не виключають, що у разі потреби чергового "цапа-відбувайла" буде обрано і тут. І цілком можливо, ним стане людина, яка намагалася протидіяти подібній розтраті.

Дещо схоже відбулося торік, коли Центр протидії корупції звинуватив Валерія Шергіна у порушенні законодавства про закупівлі. У січні 2020 року низка ЗМІ з посиланням на сервіс Prozorro повідомили про те, що ЦЗВ УЗ допустив закупівлю природного газу без оголошення конкурентних торгів. Керівництво АТ "Укрзалізниця" навіть ініціювало проведення службового розслідування порушень при цій закупівлі. За деякими даними, внутрішнє службове розслідування проводив Департамент економічної та інформаційної безпеки. Розслідування завершилось з конкретною та недвозначною рекомендацією: "Звільнити Валерія Шергіна з займаної посади". Однак зрештою, зокрема, після того, як на захист чиновника виступив Лещенко, Шергін залишився на посаді. Натомість, за даними наших джерел, було звільненопрацівників безпеки, які проводили розслідування щодо Шергіна, і директора філії "Центр забезпечення виробництва" Євгена Нікітіна.

Також серед працівників УЗ ходять чутки про те, що Євген Кравцов звільнив керівника безпеки Укрзалізниці Володимира Ковтуна – начебто за те, що останній хотів розібратися з оборудками з вагонами та не давав змоги програти судову справу компанії VR Capital. Та й звільнення Олега Назарука працівники залізниці у приватних розмовах пов’язують з тим, що той, мовляв, мав "нахабство" спробувати розібратися із закупівлями філії ЦЗВ УЗ, в тому числі, із дивними закупівлями газу. Не дуже вірять працівники товариства і у офіційно озвучені причини звільнення одного з керівників безпеки УЗ Артема Олійника - у колективі існує думка, що він просто "забагато знав" про те, як реально проходять закупівлі на залізниці.

Сам Кравцов поплатився посадою не через регулярні скандали довкола чергового тендеру з "захмарними" цінами або з порушеннями. Його вимушені були звільнити, коли суспільство дізналося про шикарні відпочинки керівника вічно збиткової УЗ та елітні автівки Audi A8, закуплені для нього за шалені кошти - 9,1 млн грн. До речі, закупівлею автомобілів зараз зацікавилося ДБР. Наші джерела запевняють: якщо у рамках розслідування співробітники ДБР поцікавляться у директора філії "Пасажирська компанія" Максима Міняйла чи заступника директора філії "Одеська залізниця" Олега Підлубного, хто віддав розпорядження купувати ці авто - вони, мовляв, швидше за все назвуть два прізвища: Кравцов та Нікулін.

Інший напрям постійних скандалів всередині УЗ – це "приватні" вагони, які то допускають до перевезень, то не допускають. Останній зі скандалів стосувався намагання заборонити до вжитку на УЗ старі списані вагони з Росії. Проте уся ця "вагонна схема" також, подейкують, була придумана за часів Кравцова. І у 2019, і 2020 році різні джерела натякали: підрозділи "Укрзалізниці", мовляв, шантажують компанії, які є власниками вагонів. Для цього штучно створюється дефіцит вагонів, що ставить ці компанії у позицію "плати, або виходь з ринку". Схему, за деякими даними, начебто налагодив особисто Євген Кравцов після приходу на посаду керівника залізниці.

Оборотність вагонів за роки правління Кравцова знизилася в рази. Зокрема це підтверджує глава комітету Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус. За його словами якщо раніше оборотність вагонів складала 5-7 днів, то в 2019 році вона сягнула 12-15 днів. "Вагони "Укрзалізниці" стали їздити більш ніж удвічі повільніше. Я, звичайно, "за" дорогі корпоративні реформи, високооплачувані наглядові ради/топ-менеджмент, але коли це якось корелює з поліпшенням роботи компаній не в презентаціях, а в реальному житті", - казав Герус.

Довгий час на залізниці, за даними наших джерел, "процвітав" схематоз, який начебто курував спершу колишній директор філії "Центр транспортної логістики" Сергій Підгородецький, а пізніше – в.о. директора філії Олег Горенко та його заступник Тимофій Мураховський. При цьому у ЗМІ за схему з шантажем вантажовідправників називали В’ячеслава Єрьоміна. Його після декількох публікацій було звільнено. Чи мав він хоч якийсь стосунок до цієї історії - досі невідомо.

"Створивши синдикат, контрольований особисто Євгеном Кравцовим, через вказаних своїх наглядачів, вони до карантину вимагали у комерційних організацій в середньому від 100 євро за один вагон. Збір готівки відбувається через низку експедиторських компаній. А сама схема побудована таким чином: співробітники УЗ змушують вантажовідправника звертатися в експедиторську компанію за необхідною кількістю вагонів, після чого вантажовідправник повинен сплатити офіційну частину угоди. Плюс готівкою за виділення кожного вагона. Після вдалого "обналу" вантажовідправника, інформація потрапляє Євгену Кравцову та його маріонеткам на стіл. У свою чергу вони готували список "правильних" комерційних структур" та подавали останнім вагони", - так схему описували деякі ЗМІ ще декілька місяців тому. І, як стверджують наші джерела, ці різкі звинувачення не можна назвати повністю безпідставними.

І наостанок не можна не торкнутись питання виплати Укрзалізницею близько 5 млрд грн. компанії VR Capital.

11 червня Господарський суд Києва задовольнив позов компанії VR Global Partners L.P. (Кайманові острові) до "Укрзалізниці" в справі №910/10565/17 та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 66,4 млн дол заборгованості за кредитним договором №К-03/140 від 07.03.2012. Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінбаланс. Первинним кредитором, згідно повідомлення, був Промінвестбанк, а позичальником – "Південна залізниця". У І кварталі 2019 року Промінвестбанк продав для VR Global Partners права кредитної вимоги до "Укрзалізниці" (в т.ч. за вказаним кредитним договором) на 5 млрд грн з дисконтом 30%.

Подейкують, схема була максимально проста та складалася всього з 2 етапів: на першому, мовляв, Кравцов підписує договір на придбання американських тепловозів General Elektric та купує їх, а на другому - УЗ виплачує кошти компанії VR Capital у розмірі близько 5 млрд грн, яка придбала вказану вимогу у "Промінвестбанку".

Наші джерела також стверджують: цією важливою для УЗ справою одночасно опікувалися директор з правових питань Артур Резнік, антикорупційний уповноважений Ігор Шевченко і член Наглядової ради Сергій Лещенко. Чому такий потужний десант не зміг завадити розгромному програшу УЗ - питання відкрите.

Подейкують, цій збитковій для державі схемі й намагалися завадити і В.Ковтун, і О.Назарук, і А.Олійник, і Т.Титорук, які тримали справу в суді під контролем. Тому їх звільнення (за чутками - не без участі Кравцова) було питанням часу.

Дивно, що НАБУ, яке активно цікавилося можливою причетністю до корупційних схем Веприцького, Бойка, Назарука, Олійника, Ковтуна, Міняйла, Лейбука, Єрьоміна, Підлубного, Яценка, Морковкіна, Нікітіна, Титорука - так і не знайшло часу, аби придивитися до постаті Євгена Кравцова. Адже навіть з точки зору логіки, те, що ниточки від схем, що існують на УЗ повсюдно, від подачі вагонів до закупівлі люксових авто, тягнуться до однієї людини, до керівника товариства - куди більше схоже на правду, аніж версія з існуванням багатьох "мозкових центрів", які займалися корупцією незалежно один від одного і без відома керівництва.

Чому ж тоді у НАБУ до Кравцова досі так і не виникло жодного питання?

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